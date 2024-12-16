蔣萬安提「真心補傷心」　北市府：中央應誠意互待才能和平共好

▲台北上海雙城論壇明舉辦，東道主台北市長蔣萬安16日設宴款待上海市副市長華源一行人。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者陳家祥／台北報導

雙城論壇17日將登場，台北市政府今（16日）於圓山飯店宴請上海訪團，他在致詞時提到「受過傷的心，要用真心來修補」。市府發言人殷瑋說，一直在講對等、尊嚴、善意、互惠，在城市之間的交流上，大家都應該真誠一致對待；而不管是台北市或是需要核准的中央，彼此也應該互相誠意對待，「在這基礎之上，才能開展好的對話、交流，進一步達成和平共好的結果」。

殷瑋受訪表示，今天蔣萬安市長送出的禮物是大巨蛋的瓷盤，希望兩岸關係或兩個城市之間的關係能有好的方向、全壘打。另一方面，也是象徵過去1、2年台北市的建設，也認為這樣的禮物具有時代意義。

至於引用瓊瑤的話，殷瑋說，呼應蔣萬安在致詞時說的，其實真正重點，「我們都希望有和平交流，和平的前提是希望透過對話完成，這樣的對話跟交流是我們一直強調的」；他說，雙城是兩岸之間僅存的官方對話平台，從過去幾天大家在媒體上看到的一些波折，這樣的平台非常重要。

「今天能順利舉辦晚宴，很不容易地跟老友見一次面。」殷瑋說，不管是蔣市長還是台北市政府團隊，都特別願意珍惜這樣和平對話的機會，能持續推動雙城好、兩岸好的願景。

▲台北上海雙城論壇歡迎晚宴圓滿結束，晚宴後台北市政府發言人殷瑋接受媒體聯訪。（圖／記者湯興漢攝）



媒體追問，引用瓊瑤著作中的台詞「受過傷的心，要用真心來修補」，是希望中國大陸用真心對台灣，不要再軍演？殷瑋說，一直在講對等、尊嚴、善意、互惠，在城市之間的交流上，大家都應該真誠一致對待。在過程中，不管是台北市或需要核准的中央，彼此也應該互相誠意對待，「在這基礎之上，才能開展好的對話、交流，進一步達成和平共好的結果」。

另外，陸委會聲明稱金梅沒來的原因是「拒絕對話」？殷瑋說，陸委會有沒有直接能夠跟上海台辦或對岸、有任何一個官方對話的機制，還有沒有？其實梁文傑副主委或陸委會比誰都清楚，「這問題可能也要問問他們」。

殷瑋說，最重要是站在台北市立場，一向是持續要強調一件事，「官方對話的平台真的非常重要，這結論一再在這次溝通過程當中體現，這也是其中一個例子」。

殷瑋強調，台北市政府本來就一再強調，這次是城市與城市間的交流平台，定位是非常清楚，就是放置在城市與城市交流的脈絡下看待，就能更進一步達成在更大框架下的「雙城好、兩岸好」目標。

至於海基會希望蔣萬安關切八旗出版社總編輯兩年前在上海遭逮捕狀況，晚宴是否有說到？殷瑋反擊，海基會不能再lag，上任到現在業務也應該有所熟悉了，這些問題在去年就曾提出，他也已經代表蔣萬安市長公開跟外界說明，「蔣市長願意循管道全力協助，這立場表達非常清楚」。

殷瑋說，很多職權、對話的功能，本來就寫在既有機制中，「這些機制如果要自斷，甚至透過政治操作挑起問題，請循其本，回到整件事情之所以會開始的地方」；他強調，任何人願意幫忙的話，就是應該循適當管道全力協助。