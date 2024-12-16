網購跳出「虎尾毛衣」超問號！她點開狂笑：麻豆隨便拍　婆媽嗨爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友最近逛網購平台時，關鍵字突然跳出「虎尾毛衣」4字，好奇的她便一探究竟，發現裡面的衣服除了價格實惠，超適合送長輩，而且模特兒也沒在凹造型，感覺相當隨性。對此，就有內行認出，這是雲林虎尾一間工廠的大特賣；還有不少人笑說，已經手刀下單了。

女網友在Threads發文笑說，跟大家分享一個很謎的蝦皮關鍵字「虎尾毛衣」，不知道什麼狀況，但一件衣服才賣200元，推薦買超級鮮豔的顏色送長輩，「已經下單完才分享的。」

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她也忍不住吐槽，「仔細挖也是撈得到寶藏，但麻豆們（模特兒）看起來超不care上身效果，沒在跟你擺拍凹造型的，點進去他們的臉都寫著I don't care，就斟酌買，這個價格買件外套丟在辦公室，冷的時候穿也完全都不心疼的。」

▲原PO笑說，很適合買來給長輩。（圖／翻攝自網購平台）

對此，網友們紛紛笑回，「10年前在批踢踢跟團買了一件毛衣，到現在還很勇，超溫暖」、「還以為是有虎尾巴的毛衣，那我可以」、「804羊駝直接每一款都抱在身上，一次拍完」、「手刀搜尋下單」、「已分享給婆婆媽媽」、「以為是虎皮毛衣」、「剛剛搜了一下，真的拍得有夠隨性」、「搜了一下，然後不小心就笑了」、「好好笑，我以為虎尾是什麼新的服裝流行用語，結果居然是雲林虎尾的工廠...太讚了吧」。

事實上，這是雲林虎尾一間工廠的大特賣，多年前曾在PTT爆紅過，還有內行表示，「買這間很多年了，現場的阿姨都很親切，還有一間在嘉義的毛衣工廠，也同樣很平價」、「他們家每年都會有廠拍，以前主要是會上商品在臉書社團」、「我有私訊店家，他們是往年都會廠拍，前年老闆夫婦退休，真的出清了」。