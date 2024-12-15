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雲林唯一國際標準場地回饋受限　學校棒球隊盼資源再突破

▲雲林斗六棒球場。（圖／記者王悉宇攝）

▲雲林斗六棒球場。（圖／記者王悉宇攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣內共有30所國小有棒球隊，縣內學校棒球風氣盛，各級學校也積極找資源、場地幫助學童練習。不少學校坦言，縣內國中小棒球隊最大困境就是缺乏練習場地與球具消耗品，其中符合國際標準的斗六棒球場，縣府2019年起委外經營，現在也成為職棒味全龍隊主場，但不少學校仍是希望入內練習。

目前縣內較常出席棒球聯賽有文昌、鎮西、鎮南、雲林、石榴、饒平、公誠、斗南國小等，國中則有古坑、東和、麥寮、四湖國中，此次台灣隊奪冠也激勵不少學童。雖然斗六棒球場符合國際標準，現委外經營成也為味全龍球隊訓練基地，但球場仍有30天公益回饋時間，學校反映回饋時間較冷門，且除場地費免收外，需再多收規費，難做國中小棒球隊練習使用。

鎮南國小校長梁博雍指出，雖斗六球場委外經營，借用時間相當瑣碎，現在借用場地雖免費，不過其他規費仍需收費，如去年曾辦3天樂樂棒球賽，有2天在晚間舉辦，但還需要收取每小時5000元的費用，林林總總下，3天花費仍近10萬元，更加讓想使用棒球場的學校望之卻步，各校都希望能再多個練習空間。

縣府教育處長邱孝文表示，針對借用時間及規費收取部分將會與委外經營廠商協調，讓學校球隊能夠借用練習，另已取得斗六工業區同意，將有一地新設簡易棒球練習場，現已進入細部規劃設計，完成後將盡速動工，充實縣內學校棒球隊資源。

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