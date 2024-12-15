雲林土庫鎮推動停車與行政設施改建　縣府啟動多項規劃

▲雲林縣府針對土庫鎮位於中山路的約300坪公有閒置地進行停車場設置，預計工程即將完成。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林土庫鎮現有2處公有停車場，停車格數超過50格。近期，縣府正針對位於中山路的約300坪公有閒置地進行停車場設置，預計工程即將完成。但附近居民反映，現有的停車場皆分布於市區邊緣，假日期間，市中心如中山路、中正路等主要街道擁擠不堪，停車位極為稀缺，希望相關單位能有效改善。

土庫鎮長陳特凱說明，目前已規劃將分駐所和戶政事務所搬遷至土庫國中對面的舊教職員宿舍區，將原有建築拆除後，新建一座綜合行政大樓。此案已獲縣府補助，設計規劃作業正在推進中。遷移完成後，原址近千坪的土地將重新規劃為鎮民廣場及停車空間，緩解市區停車壓力，方便民眾日常使用。

▲分駐所與戶政事務所的現有建築已有超過半世紀歷史，設施老舊，搬遷更新勢在必行。（圖／記者王悉宇翻攝）

目前，土庫鎮的越港公有停車場設有38格停車位，鎮公所旁停車場則提供19格停車空間，皆免費開放。此外，中山路福德宮斜對面的300坪公有閒置地正在增設24個停車位，這座新停車場完工後將採收費制進行管理。

雖然土庫鎮停車場數量將達三處，但居民指出，這些設施主要分布於市中心的外圍區域，對於假日湧入主要街道的車流，仍不足以有效紓解壓力。尤其每年大甲媽祖及白沙屯媽祖進香活動途經土庫，數萬名香客隨行，現有停車場規模恐無法滿足需求，期盼停車問題能獲長期解決。

陳特凱進一步說明，分駐所與戶政事務所的現有建築已有超過半世紀歷史，設施老舊，搬遷更新勢在必行。新建的綜合行政大樓將設於舊教職員宿舍拆除後的350坪土地上，採四層樓設計，1樓與2樓為分駐所與戶政事務所辦公空間，3樓與4樓則規劃為運動中心及石廟里集會所，充分滿足多元需求。

該項目已獲得縣府700萬元經費支持，預計下週展開招標設計程序，若一切順利，有望於明年底動工。屆時，分駐所與戶政事務所遷出後騰出的千坪土地，將打造兼具鎮民廣場與停車場功能的空間，進一步優化土庫鎮的市區環境與民眾生活品質，吸引更多人潮進入商圈，促進地方繁榮發展。

▲戶政事務所的現有建築已有超過半世紀歷史，設施老舊，搬遷更新勢在必行。（圖／記者王悉宇翻攝）