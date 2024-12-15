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濁水溪畔展英姿　太平媽祈福馬拉松展信仰力量

▲雲林西螺福興宮今日舉辦「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林西螺福興宮今日舉辦「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林西螺福興宮為當地民眾信仰中心主祀天上聖母「太平媽」，今（15）日舉辦「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與，不少跑者更是將本此場賽事定為今年一整年參與眾多路跑後，平安圓滿的太平媽祈福賽事。

▲雲林西螺福興宮今日舉辦「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲清晨6點雲林縣長張麗善、文化觀光處陳璧君處長、雲林縣議員廖偉晴一同鳴槍，整熱鬧開跑。（圖／記者王悉宇翻攝）

「2024西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」路線規劃於西螺大橋之上，經橫跨濁水溪31座橋拱全長近2公里及樹仔腳堤防自行車道，將境內最美景緻與滿滿綠意讓跑者盡收眼底；完賽進入終點後，主辦單位特別恭請太平媽在終點為跑者們的來年平安健康祈福，安排了最具特色的「稜轎腳」儀式，讓每位選手都能接受媽祖給予的祈福加持，在舒適的氣候下也都順利完賽。

▲雲林西螺福興宮今日舉辦「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲主辦單位特別恭請太平媽在終點為跑者們的來年平安健康祈福，安排了最具特色的「稜轎腳」儀式。（圖／記者王悉宇翻攝）

今年報名跑者年齡與對象涵蓋相當廣，當中年紀最長者84歲，此外更吸引國外跑者不遠千里也要來感受媽祖魅力，包括美國、肯亞、德國、印度、印尼…跑者都在報名之列，雲林子弟菁英跑者、雲林縣田徑馬拉松代表隊成員「蔡雅安」，對於家鄉舉辦的路跑盛事今年也沒缺席，完賽後更在終點處擔任掛牌嘉賓，讓整場賽事充滿選手們在賽場上相互打氣的感動。

▲雲林西螺福興宮今日舉辦「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲「2024西螺太平媽祈福馬拉松」，吸引逾3千名來自國內外跑者參與。（圖／記者王悉宇翻攝）

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