高市衛生局長揭長照產業3痛點　樂見智慧科技有效填補不足

▲高雄市衛生局長黃志中認為AI監測照護系統，有助降低長者在機構發生意外風險。 （圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

在長期照護需求日益增長的社會背景下，智慧科技正逐步成為提升照護品質的核心驅動力，促進台灣長照產業數位轉型。高雄市衛生局長黃志中表示，長照機構在安全管理上面臨的主要挑戰是住民跌倒風險高、護理人員夜間巡視負擔重以及住民健康數據不完整，透過AI監測照護系統，可針對這些痛點提供有效解決方案，顯著降低長者在機構發生意外的風險。



國內一家管理顧問公司就展示全新一代毫米波雷達無接觸智慧監測系統的實際應用案例，透過即時演示，直觀展現系統如何在床位區域、公共空間及衛浴間提供多場景智慧監測支持。就有長照業者表示，AI智慧行動感知輔助監測儀不僅代表智慧科技在長照領域的應用創新，更為長照機構的服務品質提升提供了新方向，對提升住民的安全與健康管理，改善機構護理流程產生深遠影響。

▲高科技智慧行動感知輔助監測儀發表 。（圖／地方中心翻攝）

這套高科技智慧行動感知輔助監測儀可無接觸測量呼吸與心跳等生命體徵數據，生成異常預警與健康報告，同時行睡眠品質分析，追蹤深睡、淺睡與清醒狀態，提供數據支持，優化夜間護理計劃。而這家健康管理顧問業務經理蔡明勳表示，智慧科技是長照產業的未來，公司致力於用毫米波雷達與AI技術為長照機構提供更高效、更安全的解決方案，助力業者在新時代實現智能化升級，為個性化照護計劃提供科學依據與數據驅動照護，邀請所有關注長照未來的業者共同探索智能化照護的無限可能。