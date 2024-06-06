賴清德：台灣進軍全球太空產業　投入量子電腦、機器人、精準醫療

▲總統賴清德今天接見「社團法人中國工程師學會113年度各項獎章得獎人」。（圖／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（6日）表示，政府會持續協助中小企業，落實數位轉型和淨零轉型，推動智慧及淨零科技產業發展，不僅要發揮海洋國家優勢，持續探索海洋，也要競逐太空，發展中低軌道衛星，進軍全球太空產業，此外，不論是量子電腦、機器人或精準醫療等各領域的前瞻科技，都要積極投入，帶動整體國家發展。

賴清德今天上午接見「社團法人中國工程師學會113年度各項獎章得獎人」時表示，各位得獎人來自產官學研，涵蓋IC、資通訊、機械、鋼鐵等各領域，每一位都有卓越成就，是工程人員最佳表率。像兩位新任會士台灣海洋大學校長許泰文及中興大學終身特聘教授蔡清標，在離岸風電、海洋工程等領域的研究，表現非常傑出，都曾經獲得美國史丹佛大學列入「全球前2%頂尖科學家」榜單，都是「台灣之光」。

賴清德說，新政府的目標是要打造智慧永續新台灣，創造台灣第二次經濟奇蹟。政府會持續協助中小企業，落實數位轉型和淨零轉型，推動智慧及淨零科技產業發展。此外，也要善用台灣優勢，促成AI產業化、產業AI化，推動台灣成為「人工智慧島」，引領台灣在AI新時代的發展，繼續壯大國力，造福人民。

賴清德說，他剛才提到許泰文及蔡清標在海洋領域的成就，未來，台灣不僅要發揮海洋國家優勢，持續探索海洋，也要競逐太空，發展中低軌道衛星，進軍全球太空產業。同時讓台灣在未來世界有強大競爭力，占有關鍵地位。因此，不論是量子電腦、機器人或精準醫療等各領域的前瞻科技，都要積極投入，帶動整體國家發展。