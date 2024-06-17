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張善政視察微軟雲端資料中心建置進度　期加速桃園智慧建設

▲張善政視察微軟雲端資料中心

▲張善政(右二)視察微軟雲端資料中心建置進度。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政17日上午前往微軟（Microsoft）位於龜山區的資料中心，視察工程建置進度表示，微軟不僅是許多作業軟體的供應者，更是AI時代的推手，資料中心則是驅動AI發展的重要基礎，微軟公司選擇落腳桃園，也為桃園帶來最新的雲端及IoT等服務及技術，促進桃園各項產業數位轉型，持續朝向智慧桃園的目標邁進。

▲張善政視察微軟雲端資料中心

張市長指出，市府已運用微軟公司發展出的AI工具推動相關業務，今日的視察更有助於瞭解微軟在桃園的耕耘，市府也會持續針對微軟在桃園的業務拓展及軟體應用推廣給予更多協助，期盼透過微軟的技術，將智慧科技的能量擴散到桃園各產業界。

台灣微軟總經理卞志祥表示，微軟自2021年宣布要在臺灣設立資料中心後，便積極選址，而臺灣雲端或AI產業最完整的生態系，包含發電廠、生產製造中心大部分都在桃園，且桃園在治安、人才培育及社區永續上亦非常符合該公司發展需求；因此，該公司在桃園的兩座大型資料中心建置規模也都達到區域樞紐（regional hub）等級，並且已開放給國內機關、金融、醫療等需要高度運用資料的產業上架應用。

▲張善政視察微軟雲端資料中心

▲微軟（Microsoft）龜山區資料中心。（圖／新聞處提供）

包括市府副秘書長金志聿、顧問廖修武、經發局長張誠、智發會主委吳肇銘、台灣微軟總經理卞志祥、公共暨法律事務部總經理施立成、工程部副總經理余亭慧、東北亞公益事務經理 JM Cho、永灃環境管理顧問公司資深顧問趙明榮等均一同出席與會。

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