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德國經濟辦事處拜會張麗善　邀請雲林縣政府參與竹杖健走活動

▲雲林縣與德國巴歆縣締結姊妹縣，最近德國在台協會、德國經濟辦事處相繼來訪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣與德國巴歆縣締結姊妹縣，最近德國在台協會、德國經濟辦事處相繼來訪。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣與德國巴歆縣締結姊妹縣，最近德國在台協會、德國經濟辦事處相繼來訪。德國經濟辦事處與德商預計於今年在崙背鄉合辦竹杖健走，特別用雲林生產的竹子製作竹杖，並邀請許多雲林的長者與學生參與，2024年「國際友誼年」辦理新春團拜暨國際創意服裝竹杖健走主題年活動互相呼應、不謀而合。

雲林縣長張麗善11日於接見德國經濟辦事處政府事務暨企業聯盟會員協理Linda Blerchert(戴佩玲)、資深經理林怡，透過緊密對話、交流，更深入瞭解，期待雙邊有更多合作機會。德國經濟辦事處為德國工商總會之駐台代表處，推動台德之間的商務發展及促進雙邊貿易，充分利用雙方的優勢，積極推動雙方企業的投資企劃案。

雲林正積極由傳統農業縣朝「農工商科技城」方向邁進，更擘劃九大產業園區，導入智慧科技，建構新興產業聚落，引導合適的產業進駐及發展，提供良好投資開發資源與服務，期待未來能有更多合作，誠摯邀請到雲林擴展事業創造商機。
 
針對德國經濟辦事處特別邀請雲林縣政府參加預計於今年九月舉辦竹杖健走活動，縣長張麗善也指出，若能帶動鼓勵、增進與地方交流，甚至深化兩國之間友誼，在經貿之間彼此合作能更加有共識，這是好事，縣府非常樂意全力配合，一起為雲林鄉親健康加油。
 
德國經濟辦事處政府事務暨企業聯盟會員協理Linda Blerchert(戴佩玲)表示，這是她第一次到雲林，發現雲林人真是非常熱情，感謝縣長張麗善及縣府官員熱情接待，希望未來德國跟雲林可以有更多的合作的機會。
 

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