雲林國際農機展與中台灣農業展登場　千席攤位展現科技農業實力

▲雲林國際農機展今年邀集7個國家的農機廠商一同來共襄盛舉，與結合中臺灣農業行銷展售會讓展區規模更勝以往。（圖／記者蔡佩旻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林國際農機展辦理至今已是全國規模最大的農業展覽，今年邀請來自美國、德國等6個國家組成國際展區，以及國際品牌在台代理商展示區，與台灣廠商齊力展出逾千席攤位；從科技、智慧、安全、健康到永續展示台灣農業實力，接軌國際邁向淨零排放、友善環境及高效生產的方向轉型，於國際展露光芒。





雲林國際農機展與「中台灣農業行銷展售會」一同在10月19日至21日於雲林高鐵特定區盛大登場。兩大活動主辦單位，包含台灣農業機械暨資材協會、台灣農業設施協會，結合農業部農糧署、台南區農業改良場、雲林縣農會及台灣建設機械協會，展出近400家國內外知名品牌廠商，以及中台灣農業行銷展售會辦理單位。

雲林縣長張麗善表示，面對現今極端氣候的環境，智慧科技農業日新月異推陳出新，不斷改善朝著更友善環境、永續農業的目標邁進。因此面對未來的環境，農業科技的發展相當重要，推廣電動省工農機、智慧科技農業，促進生產過程及農業轉型，朝向精準農業發展是當前的目標。雲林國際農機展作為台灣農業規模最大、最專業的科技農業展，在雲林縣政府長年大力支持投入資源，結合官產學各界研發能力，透過智慧農業及淨零排放，促使農業永續的願景。

農業處長魏勝德強調，雲林國際農機展辦理至今18年，是全國農業產業每年關注的焦點，去年活動現場交易金額逾6.8億元、參觀人數近54萬人次。今年展覽主題更規劃國際展區、農業試驗所專區及農創專區等，並邀集7個國家的農機廠商一同來共襄盛舉，與結合中臺灣農業行銷展售會讓展區規模更勝以往，連續展出3日，活動規劃高鐵站、周邊停車場及會場之間免費接駁專車，歡迎民眾搭乘。

▲雲林國際農機展今年邀集7個國家的農機廠商一同來共襄盛舉，與結合中臺灣農業行銷展售會讓展區規模更勝以往。（圖／記者蔡佩旻攝）