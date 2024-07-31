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新竹縣政府「新竹AIoT加速器」攜手瑞穗銀行　串聯台日企業助新創邁向國際

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲由新竹縣政府與StarFab Accelerator共同打造的新竹AIoT加速器「青創點睛．竹夢成金」7月30日攜手日商瑞穗銀行舉辦「台日創新交流會」。

圖、文／新竹縣政府教育局提供

由新竹縣政府與StarFab Accelerator共同打造的新竹AIoT加速器「青創點睛．竹夢成金」7月30日攜手日商瑞穗銀行舉辦「台日創新交流會」，吸引近40家台日企業與新創團隊齊聚新竹，共同探討智慧科技與產業結合的無限可能！

今年邁入第三年的新竹AIoT加速器，以「培育新創、賦能產業、共創未來」為目標，鏈結新竹在地企業與國際生態系夥伴協助新創快速對接市場，截至目前已輔導超過30家新創團隊與企業合作。今(30)日新竹AIoT加速器與日商瑞穗銀行共同舉辦「台日創新交流會」，除了邀請過去曾參與加速器的5家新創校友：司圖科技、亞博福爾摩沙、智穎智能、雄欣科技、樂達創意科技上台分享創新解決方案，更有近20家新創團隊現場設攤，與台日企業、創投機構交流熱絡，搶攻台日新科技商機！

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

新竹縣長楊文科表示，縣府近年來致力打造友善的創業環境，期盼為青年創業提供全方位支持的同時，更能以新世代技術助力產業轉型升級。而為協助新創探詢海外市場並推動國際產業智慧商機，此次縣府特別攜手日商瑞穗銀行以「台日創新交流會」為新創搭建起與台日企業合作的橋樑，希望由政府領頭，助力新創與日商及新竹在地企業共同開展科技應用的更多可能、走向國際市場。

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

新竹縣政府教育局局長楊郡慈也表示，新竹AIoT加速器集結產官學研等資源協助新創快速成長，今年度更助17家新創與企業成功媒合，數量創下歷史新高，展現出屬於新竹的無限創新活力。今日很高興看到眾多台日企業、創投與新創團隊齊聚新竹，相信在縣府與台日產業的支持下，能讓更多具有創業夢想的青年快速對接海內外資本市場，推動新竹成為台灣創新科技落地與產業升級的關鍵樞紐。

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

▲▼ 新竹,加速器,台日創新交流,智慧科技,產業結合,AIoT。（圖／新竹縣政府教育局提供）

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