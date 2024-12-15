興達海基燒64億元收攤　柯志恩痛心：非核家園的傷害還沒到盡頭

▲國民黨立委柯志恩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為了離岸風電國產化成立的中鋼子公司興達海基，後續接不到水下基礎生意，燒光64億宣布關門。國民黨立委柯志恩今（15日）痛心表示，「非核家園」給台灣的傷害還未到盡頭，當年政策拍板者早已走人，接棒的還執迷不悟，不知要把台灣的能源政策推向什麼坎坷險境？

中鋼底下的興達海基曾經是「離岸風電國家隊」的一員，但近年因沒有接到風電訂單，6年虧64億元，經評估可能被迫熄燈。經濟部長郭智輝表示，興達海基何去何從，必須要中鋼董事會決定，「他要怎麼轉型，他要告訴我們啊，我們才有辦法幫助他」，否則經濟部也沒辦法滿足對方需求。

柯志恩今日指出，自己11月20日質詢經濟部次長何晉滄，何還說要來協助興達海基，未料卻傳出農曆年後興達海基就要熄燈打烊，讓她不禁痛心表示，最倒楣的是當年被迫投資的中鋼，去承接不熟悉且不可能成功的任務，如今血本無歸，卻沒有任何官員負責。

柯志恩提到，在擔任第9屆立委時，就針對離岸風電國產化舉辦公聽會，當時許多學者指出蔡政府風電國產化的政策有違反WTO的可能，她也多次向時任經濟部長沈榮津表達憂心，但當年主導的官員辯稱，政府只要要求離岸風電的開發商「自願」接受國產化，就沒有「強迫」的問題，沒有「強迫」，就沒有違反WTO的疑慮，「如今離岸風電國產化灰頭土臉，不僅燒光64億資金，還中鋼大失血」。

柯志恩感嘆，民進黨政府為了非核家園，燃氣發電火力全開，四接爭議未解，隨即通過七接，不只破壞環境生態，還對民眾健康造成威脅，甚至綠能弊案叢生、綠電蟑螂亂竄，如今離岸風電不是賠光資金就是進度落後，但傷害似乎還未到盡頭，當年政策拍板者早已走人，接棒的還執迷不悟，「不知要把台灣的能源政策推向什麼坎坷險境？」

