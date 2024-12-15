綠委修選罷法「外國國籍者不得登記為候選人」　防止再有史雪燕

▲民進黨立法院黨團副幹事長李坤城。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

南投縣前議員史雪燕因違反《國籍法》規定，未在就職後於法定期限內放棄他國國籍，遭解除議員公職。民進黨立委李坤城、王美惠為避免未來又有類似狀況，提案《選罷法》修法，增訂「具有外國國籍者」，不得登記為候選人，該案已於13日院會一讀交付內政委員會審查。

根據提案說明，依據《國籍法》第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；其已擔任者，除立法委員由立法院；直轄市、縣（市）、直轄市山地原住民區、鄉（鎮、市）民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府；村（里）長由鄉（鎮、市、區）公所解除其公職外，由各該機關免除其公職，但現行《選罷法》中，並無規定不得登記為候選人，而是採就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起一年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。

提案中指出，若當事人刻意隱瞞或是相關機關人員不熟悉法令，未要求提出喪失國籍證明，以致就職後，必須解除職務及追討溢領之薪資及相關費用的法律爭議，為避免就職後再解職之法律爭議，因此盼能比照《總統副總統選舉罷免法》第27條之規定，增訂「具有外國國籍者」，不得登記為候選人。

史雪燕日前遭內政部以違反《國籍法》為由解除議員公職，她表示將提起行政救濟。內政部則表示尊重，強調《國籍法》明定民選公職人員基於國家忠誠義務，須於就職後於法定期限內放棄他國國籍，「放棄戶籍與放棄國籍是兩件事」，史雪燕既然沒有完成放棄他國國籍的法定義務，內政部必須依法解除其議員公職。