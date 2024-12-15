藍明拚選罷法「加一」出委　手握排案權、挾總預算施壓綠三讀

▲藍綠為選罷法明日於內政委員會再交鋒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院內政委員會明（16日）排審選罷法修法「加一」版本，即罷免票數須高於當選票數，預計朝野將有衝突。據悉，國民黨團已發出甲級動員，力拚草案送出委員會並交協商，以期過一個月協商冷凍期，在本會期結束前完成三讀，同時以選罷法修法三讀作為明年度中央政府總預算的條件；至於是否拂曉出擊？記者詢問內政委員會的藍委，藍委則說明尚未收到黨團通知。

內政委員會召委徐欣瑩明日將三度排審選罷法，且黨團已下軍令，週一必定就要送出委員會，才來得及在協商冷凍期一個月過後，將「罷免票數比得票數多一票」之提案與連署加嚴併案，於本會期休會前拚二、三讀，因此，明日朝野在內政委員會再爆發激烈衝突已可預見。至於選罷法連署加嚴版，藍營則會在近期伺機闖關三讀，迫使綠營頻於備戰。

國民黨盤算民進黨有總預算案不得不過的壓力，加上國民黨握有排案權，因此不排除在本會期最後一次院會的討論事項，將憲法訴訟法、選罷法、財劃法等具高度政治敏感性的法案，排在總預算案之前，民進黨若再強力杯葛議事，議程恐難處理至總預算案，屆時民進黨政府的新興計畫案、公共投資案將「窒礙難行」，常態性預算則不受影響。

「鷹派」的藍營區域立委表明，自己雖然不怕罷免，但也體諒黨內菜鳥立委擔心大罷免潮，因此絕對支持調高門檻版本，「國民黨已經不是國會少數，不可能民進黨一吵，國民黨就要退縮，上會期國會改革法案已無下文，這會期不可能民進黨結束的太好過」，呼籲民進黨要想清楚，若堅持強力杯葛反而將延宕到總預算案。

也有不分區藍委直言，民進黨現在強行杯葛院會和委員會，不只影響國民黨想過的三大法案，也拖到每一個重要法案，這些事情全國人民都在看，民進黨想要讓選民看見自己在癱瘓議事、法案和預算沒過的樣子嗎？

不過，有藍委直言，對於附國民身分證影本的「加嚴版」選罷法修法，藍白態度一致，但提高罷免門檻的版本，民眾黨團則表達反對，藍營黨內也有不同意見，傅崐萁要求明日排審，其實也是在觀測民眾黨的態度。

該藍委說，選罷法屬政治性法案，光「加嚴版」要在院會處理，就不知道要被杯葛幾次，但加嚴版相較於調高門檻版本已比較沒有爭議，後者要通過仍需深思，且應讓讓外界認為，藍委沒有這麼脆弱，不可小看藍營打熱戰的力量，從基隆市長謝國樑罷免案已經證明，毫無正當性的罷免無法爭取到民眾認同了。