蘇巧慧轉戰選桃園？　林右昌：大家都想太多了

▲民進黨秘書長林右昌。（圖／記者呂佳賢攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨2026選舉如何佈局各界關注，有聲音指出長期備戰新北市的立委蘇巧慧可改選桃園市成為活棋，而民進黨秘書長林右昌就可選新北市長。對此，林右昌15日回應，大家都想太多了，民進黨會依照黨內機制找出個地方最適合的候選人。

林右昌說，現在碰到包括在立法院，國民黨不斷地提出濫權跟擴權的法案，選罷法、財劃法還有包括憲訴法，這些都會影響到人民的權利，而且會限縮人民相關的權利；那國民黨也要把潛艦預算整個把它刪除，這個對於國防跟國安，也是會有重大的影響，此時此刻，正是國人還有包括朝野各政黨團結一致的一個時刻。距離2026其實還有蠻長的一個時間，民進黨會在期程來做相關的佈局。

有媒體詢問，以民進黨過去的經驗，立委參選市長挑戰成功的機率比較低，林右昌則回應，「我想你講的當然是事實」，在大台北都會地區的這些市民，其實對我直轄市市長的候選人有更高的一個期待跟要求，民進黨會依照黨的一個提名機制，逐步的來依照期程來進行，並且負責任的提出最適當而且會勝選的人權。

對於蘇巧慧已表態就是要參選新北市長，自己是否會勤跑地方？林右昌說，他身為黨的秘書長，主席賴清德在各地方都有非常多宗教的行程，那他也都會這個代表主席到各地來慰問鄉親來感謝所有支持，沒有任何一個地方他會特別去，而是每個地方都會去。

林右昌表示，民進黨有提名的機制，也有提名的討論，明年7月份會召開全代會，也會通過相關提名的一個條例跟法案，那會依照過去的一個提名期程來進行，當然大家都會關心，不過民進黨現在最重要的是在國會裡面怎麼樣讓預算還有讓相關的法案可以通過，身為執政黨，今年年初1月13號才選舉完，大家不要一直都在想著選舉，怎麼樣讓國家能夠進步，然後能夠直接解決人民現在所碰到的相關的一個問題，這個是執政黨現在最重要的一個工作。