立法院明再戰選罷法　藍綠祭甲動「文攻武鬥」恐再掀衝突

▲藍綠為攸關罷免門檻的「公職人員選舉選舉罷免法」多次爆發衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院內政委員會國民黨籍召委徐欣瑩16日將再排審《選罷法》，條文明定罷免票數須高於當選票數，國民黨團力拚草案送出委員會以期在本會期結束前完成三讀，民進黨團則強調將全力阻擋，藍綠都為此發出甲動，但對於是否拂曉出擊，雙方面對記者詢問皆指未收到特別通知，但朝野各有堅持立場，外界預料衝突恐怕難以避免。

藍營雙修《選罷法》，當中國民黨立委許宇甄所提案，要求連署要附身分證雙面影本、發證日期的版本已逕付二讀，而有關罷免門檻調整，藍營多次於內政委員會排審，但都遇民進黨團強力杯葛擋下。

此回《選罷法》修法爭議之處，在於藍營主張，罷免通過門檻除維持現行有效同意票數多於不同意票數，並新增須超過被罷免人當選時之得票數之規定，而就職未滿一年者，不得為罷免之提議與連署。

對於外界質疑該修法通過將剝奪人民權利，許宇甄強調，自己並沒有要修正罷免門檻，只是希望罷免票數比當選票數多一票，不要讓少數民意否決多數民意，也希望當選一年後才啟動罷免，避免剛當選就面臨連署狀況。

不過，中選會主委李進勇也提醒，「罷免票要多於選舉得票數」這點要審慎考量，因為從選舉後到要罷免投票，至少一年半的時間，用一年半前的民意要來改變當下民意，這樣的基礎是否有當？這是有問題的；另外，選舉投票、罷免投票，兩者投票率不同，要去比較也不合理，希望能再三思考，因為立論是有問題的，用這個票數去比較，「台灣會創全世界獨一無二的罷免制度」。

然而國民黨團態度堅決，黨團已下軍令，週一該版本必定就要送出委員會，才來得及在協商冷凍期一個月過後，將「罷免票數比得票數多一票」之提案與連署加嚴併案，於本會期休會前拚二、三讀。

民進黨團幹事長吳思瑤說，若這個法案通過，等於讓罷免走入歷史，綠營文攻武鬥，靈活運用各項議事攻防，能擋就擋，一定會盡全力擋下來。

民進黨團副幹事長李坤城15日受訪也指出，只要是符合議事規定的手段，民進黨團都會用，希望能擋下法案。