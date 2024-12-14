女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

▲家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」，女子又驚又喜。（圖／翻攝自微博）



圖文／CTWANT

大陸山東省青島市一名女子近日和親友聚餐吃海螺時，突然感覺牙齒咬到硬邦邦的東西，當下沒有太在意，以為肯定是沒洗乾淨，不料吐出來一看不得了，發現是顆比黃豆稍微大一點，呈深橘色，色澤鮮亮的珍珠。據悉，海螺珠相當珍貴，5萬隻海螺可能才能產出1顆，價錢比黃金還高，號稱「珍珠中的勞斯萊斯」。

綜合陸媒報導，當事女子表示，自己在海邊長大的，沒有聽說過這種珠子，也沒有見過，當時吃到嘴裡感覺硌牙，起初以為是石頭之類，吐出來一看是一顆黃黃的珠子，後來在網上搜了搜，才知道這珠子珍貴，5萬顆海螺可能才能產顆，「我們就收藏起來了，不會賣的。」

其實這也不是第一次有人吃到海螺珠了，早在2021年9月，安徽蚌埠的陳女士在吃飯時，也吃出了2.6克的海螺珠，有人曾願意以2萬元每克拉的高價收購，當時陳女拒絕，稱是自己的幸運珠，要好好收藏。

據了解，海螺珠又叫龍珠，它和能人工繁殖量產的珍珠不同，海螺珠不能夠人工養殖，唯一的方法就是海孺蟲自行鑽到大鳳螺體內，然後自身分泌的鈣質會結晶，從而形成海螺珠，完全是自然催生的精華，長相不似常見的珍珠，圓潤發育也是隨心所欲。

通常產海螺珠的品種以大鳳螺為主，分布地區比較有限，佛羅里達州，加勒比海的阿恩提半島，奇形怪狀的海螺珠能做成珠寶的少之又少。全世界僅約2000至3000 顆，其中30％能達到珠寶級別，表面形成的精緻波浪圖案，明顯的火焰效果，讓它在珠寶界脫穎而出。市面上最完美的海螺珠，價格高達每克拉90萬，甚至更貴。

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