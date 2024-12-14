　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　價錢比黃金貴

▲家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」，女子又驚又喜。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸山東省青島市一名女子近日和親友聚餐吃海螺時，突然感覺牙齒咬到硬邦邦的東西，當下沒有太在意，以為肯定是沒洗乾淨，不料吐出來一看不得了，發現是顆比黃豆稍微大一點，呈深橘色，色澤鮮亮的珍珠。據悉，海螺珠相當珍貴，5萬隻海螺可能才能產出1顆，價錢比黃金還高，號稱「珍珠中的勞斯萊斯」。

綜合陸媒報導，當事女子表示，自己在海邊長大的，沒有聽說過這種珠子，也沒有見過，當時吃到嘴裡感覺硌牙，起初以為是石頭之類，吐出來一看是一顆黃黃的珠子，後來在網上搜了搜，才知道這珠子珍貴，5萬顆海螺可能才能產顆，「我們就收藏起來了，不會賣的。」

其實這也不是第一次有人吃到海螺珠了，早在2021年9月，安徽蚌埠的陳女士在吃飯時，也吃出了2.6克的海螺珠，有人曾願意以2萬元每克拉的高價收購，當時陳女拒絕，稱是自己的幸運珠，要好好收藏。

據了解，海螺珠又叫龍珠，它和能人工繁殖量產的珍珠不同，海螺珠不能夠人工養殖，唯一的方法就是海孺蟲自行鑽到大鳳螺體內，然後自身分泌的鈣質會結晶，從而形成海螺珠，完全是自然催生的精華，長相不似常見的珍珠，圓潤發育也是隨心所欲。

通常產海螺珠的品種以大鳳螺為主，分布地區比較有限，佛羅里達州，加勒比海的阿恩提半島，奇形怪狀的海螺珠能做成珠寶的少之又少。全世界僅約2000至3000 顆，其中30％能達到珠寶級別，表面形成的精緻波浪圖案，明顯的火焰效果，讓它在珠寶界脫穎而出。市面上最完美的海螺珠，價格高達每克拉90萬，甚至更貴。

延伸閱讀
李坤城兒爆林靖恩賣房疑受騙「代書爽賺5百萬」　她酸：沒搞清這件事
台中40歲男剛離婚遇人生十字路口　全場一面倒勸：回嘉吧！
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
38越南旅客疑韓國跳機　下落不明！業者回應了
網紅男模冼峻生車禍死亡
政府發錢了！「符合資格」青年最高領4.5萬
女同事醉倒！色男「路邊直接性侵」
同路段一天2起死亡車禍　僅相隔四小時
大腸癌3期還轉移！工程師認「愛吃2種肉」　醫嘆：脫不了關係

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實

北京文化典籍展示珍貴藏品　熹平石經、戰國「孔子曰」竹簡亮相

懺悔自己是房奴　陸落馬市長聯合親戚「當掮客」12年貪2600萬

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密　光速搶大單！月賺翻雙倍

陸大貓熊星秋、怡蘭今啟程赴澳洲　10年預計吸引百萬遊客量　

陸GDP保衛戰！　中央財辦喊：今年預計增長5%左右

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪　曾幫農民直播帶貨銷售300萬

陸商人疑涉統戰！遭英國拒入境敗訴　中使館：賊喊捉賊

人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

東籃戀破局..張立東喊：擴大經營！　Yuri.一粒.李雅英..7女神夢幻聯動

10歲女童唱《Lydia》　流暢真假轉音獲網讚！

妻看完周杰倫演唱會爆哭　求老公告別式要播《回到過去》

轎車路口左轉衝出沒在看　直行車來不及閃直接撞上

老婆左右不分鬧尷尬　尪給台階來避免吵架

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實

北京文化典籍展示珍貴藏品　熹平石經、戰國「孔子曰」竹簡亮相

懺悔自己是房奴　陸落馬市長聯合親戚「當掮客」12年貪2600萬

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密　光速搶大單！月賺翻雙倍

陸大貓熊星秋、怡蘭今啟程赴澳洲　10年預計吸引百萬遊客量　

陸GDP保衛戰！　中央財辦喊：今年預計增長5%左右

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪　曾幫農民直播帶貨銷售300萬

陸商人疑涉統戰！遭英國拒入境敗訴　中使館：賊喊捉賊

人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

女家宴吃出超稀有「珍珠界勞斯萊斯」！5萬隻只產1顆　比黃金還貴

路邊停車突被留字條！鄰居嗆「我停了27年」宣示主權　全場大傻眼

38越南旅客疑韓國跳機　下落不明！業者回應了

蘇文儒飆新高22分、胡瓏貿復出提振士氣　海神逆轉氣走雲豹

中國網紅男模突爆車禍離世　死訊震撼衝上熱搜！家屬心碎證實

快訊／周天成不敵世界第1石宇奇　無緣年終賽決賽仍平個人最佳

勞動部發錢了！「符合資格」青年每月入帳5000元　最高領4.5萬

新北耶誕城孝琳壓軸 　艾怡良聲帶發炎仍展完美歌喉

唐禹哲首曬2歲兒合照！　「父子罕同框」愛的視角流出

台3線同路段一天2起死亡車禍　一家三口自駕遊「撞斷電桿」妻身亡

大橋上男單膝求婚「飛來橫禍」! 攝影師慘遭單車撞飛...全場傻眼

大陸熱門新聞

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

最慘4人行！「爽約3女開房」被灌醉　男清醒後悲劇了

人妻驗孕「見2條線」崩潰！老公已結紮11個月　真相神轉

考核59分被解僱　他靠「按讚圖」獲勝

跑外送3個月賺36萬！餐飲千金為愛傻傻掏錢

《黑悟空》沒拿到「最佳遊戲」　陸網友出征

小楊哥玩完了？三隻羊法定代表人已變更

一貫道民眾赴陸遭捕　涉宗教犯罪「最重無期徒刑」

懺悔貪污！陸落馬市長：我是房奴

陸「美女書記」涉嫌違法涉貪

台人赴陸又失聯？　羅文嘉呼籲蔣萬安：比雙城論壇重要

「外掛搶單」陸外送員暗黑秘密

習近平將出席澳門回歸25週年大會

陸車廠又倒一家　員工淪「自費上班」

更多熱門

相關新聞

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

天王「周董」周杰倫5日起在台北大巨蛋舉辦一連4天的「嘉年華」演唱會，成為攻佔流量的超熱門話題。如今傳出，他不僅是第一位在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，港媒更揭露他明年6月將在香港啟德體育園開唱，也成為第一位在該處開專場演唱會的男歌手。對此，杰威爾也出面回應了。

唐綺陽揭示1星相威力驚人

唐綺陽揭示1星相威力驚人

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

害母女成雙屍　「假柴鼠」臉書粉專又復活

害母女成雙屍　「假柴鼠」臉書粉專又復活

公務員遭謝宜容霸凌輕生！北分署仍飄「焚燒金紙味」

公務員遭謝宜容霸凌輕生！北分署仍飄「焚燒金紙味」

關鍵字：

周刊王海螺珠

讀者迴響

熱門新聞

郭彥均遭詐「台北東區公寓頭期款」金額曝

外婆「逆齡」被當嫩嬰媽！　網看照片突破盲點

車諾比核災「狗群變異」　可抵抗輻射

3女學生「同時挺孕肚」：同一個爸爸

科技男吃掉極品女下屬！快樂200次對話曝性癖

好癢！醫驚見一根毛「11隻蟲蟲在爬」　她羞吐：都沒洗

手機接飯店USB孔「跳出超毛通知」　解釋曝

左營深夜傳地層下陷！建案旁路面塌陷

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

被達美樂切割！館長「極限開箱」：歡迎抵制

幫Toyz教訓失敗！蹦闆輸了改名「統神的狗」

周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

LINE一口氣公開「4項新功能」

快訊／勞部輕生員工家屬最新聲明！　感謝各界聲援「打破官官相護」

水逆要結束了！12星座「最新一周運勢」出爐

更多

最夯影音

更多

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面