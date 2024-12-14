周杰倫宣布繼續唱！時間地點票價全曝光

▲杰威爾出面證實，周杰倫已經確定將於明年6月27日至29日在香港啟德體育園主場館舉辦巡演。（圖／翻攝IG／jaychou）

圖文／CTWANT

天王「周董」周杰倫5日起在台北大巨蛋舉辦一連4天的「嘉年華」演唱會，成為攻佔流量的超熱門話題。如今傳出，他不僅是第一位在台北大巨蛋舉辦專場演唱會的歌手，港媒更揭露他明年6月將在香港啟德體育園開唱，也成為第一位在該處開專場演唱會的男歌手。對此，杰威爾也出面回應了。

13日香港尖沙咀碼頭已經貼出一張廣告看版，清楚標示著周杰倫將於2025年6月27至29日，在啟德體育園主場館舉辦「嘉年華世界巡迴演唱會」，票價分別為680元港幣（約2843元台幣）、980元港幣（約4097元台幣）、1380元港幣（約5770元台幣）、1680元港幣（約7024元台幣）、1880元港幣（約7860元台幣）等5種價位。

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港媒《東網》則揭露，活動正式官宣，12月18日開始接受獨家信用卡優先訂票。主辦單位「寶輝娛樂」發言人表示，這次周杰倫在啟德體育園開唱，舞台規格與之前在中環海濱有所不同，目前團隊正緊密進行籌備工作，跟各部門配合設定舞台，但能肯定的是啟德體育園更寬敞的室內場地，必定能帶給歌迷視聽上更新的震撼。

據《自由時報》報導，杰威爾出面證實，周杰倫已經確定將於明年6月27日至29日在香港啟德體育園主場館舉辦巡演。屆時周杰倫將刷新紀錄，繼成為首位在台北大巨蛋開專場演唱會的歌手後，將再成為首位於香港啟德體育園舉辦專場演唱會的男歌手。

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