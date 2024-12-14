婦闖阿里山小火車軌道拍照遭撞！　官方曝帶團旅行社「有前科」

▲農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處指出，夢想國際旅行社之前曾帶團違法行走林鐵軌道。（圖／CTWANT提供）



圖文／CTWANT

阿里山林鐵列車於14日上午發生意外，當阿里山小火車正從嘉義開往山上時，遭遇多名遊客違規闖入軌道區拍照，列車雖緊急鳴笛示警、煞車，仍與1位女性遊客發生擦撞，造成其左腳受傷。事後，阿里山林鐵及文資處在臉書PO文，強烈譴責帶團的「夢想國際旅行社」早有前科，此前就曾放任團員於軌道區域四散拍照，經工作人員勸導不聽。阿里山林鐵及文資處表示，將請林業保育署禁止該旅行社申請進入眠月線1年。並將行文交通部觀光署，要求查處該旅行社之行政責任，並依規定給予嚴懲。

這起事件發生於14日上午11時13分，當時阿里山小火車從嘉義開往阿里山的定期列車，正行經25公里330公尺處（第1觀景台）時，發現有民眾違規進入軌道區，雖列車緊急鳴笛示警、煞車，仍與1位拍照民眾發生擦撞，造成民眾左腳受傷，隨後列車長請乘客協助簡易包紮，列車退行至樟腦寮車站，並將傷患送至樟腦寮平交道等待救護車後送治療。據了解，該起意外共影響遊客62位，列車延誤約60分鐘。

事後，阿里山林業鐵路及文化資產管理處在官方臉書粉絲團PO文指出，有關今日民眾違規入侵阿里山林鐵軌道，致遭受列車撞擊受傷事件，官方不僅將依鐵路法給予該民眾重罰，且由於該民眾是參加「夢想國際旅行社」的帶團活動，經查發現，該旅行社之前就曾經有帶團違法行走林鐵軌道，經工作人員勸導不聽之前科。

阿里山林鐵及文資處指出，夢想國際旅行社此次帶團行走軌道，並放任團員於軌道區域四散拍照、無人管控示警的行徑，乃是「置團員安危於不顧」，除予以強烈譴責外，並已協請林業保育署嘉義分署給予禁止申請進入眠月線必經之阿里山一葉蘭保留區之權利1年。並另將行文交通部觀光署查處該旅行社之行政責任，並依規定給予嚴懲。

對此，網友一面倒地留言支持阿里山林鐵及文資處「硬起來」，「支持查處責任！荒唐的旅行社」、「全力支持懲罰！還要求償火車司機的精神賠償」、「如果列車有任何損害及造成乘客時間的延誤，必須向該民眾及旅行社求償！」、「應該永久禁止且重罰！」

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