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唐綺陽揭示1星相威力驚人　世界充滿抓馬感：告別上一個時代

知名作家、編劇瓊瑤本月4日離世，享壽86歲。（圖／焦正德攝）

▲知名作家、編劇瓊瑤本月4日離世，享壽86歲。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

知名作家、編劇瓊瑤本月4日離世，享壽86歲，並於11日舉辦家祭，遺體火化後送往陽明山臻善園花葬。星座專家唐綺陽透露，最近不少人可能覺得歷史性事件超多，明顯地感知「我們正在告別上一個時代」，這些事件不是驟然發生就是充滿戲劇性，「傻眼之餘，認知也大受衝擊，這就是水逆加火逆的威力。」

唐綺陽12日在臉書社團「唐綺陽占星幫」發文，「最近是不是覺得…歷史性事件超多？明顯地感知，我們正在『告別上一個時代』。除此，兩大組對分（金水瓶vs火獅子，日水射手vs木雙子），也讓世界充滿對立感與抓馬感，事件難以想像，不是驟然就是戲劇性，傻眼之餘，認知也大受衝擊，這就是水逆加火逆的威力。」

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唐綺陽提到，其實瓊瑤阿姨離開時，自己就衝動地想開直播，但仔細思考後又覺得這個世界不缺衝動，缺的是「冷靜後的反思」，所以如今事隔多日，「我們就一起用平靜的心，看待這陣子的能量場吧，一起跳出小框框，去看自己置身何種情境，以及心亂、身體出問題的原因」。

瓊瑤本月4日辭世，享壽86歲，11日在台北市懷愛館舉行家祭，雖未對外公開，藝人趙薇、劉雪華、陳建斌等送上鮮花，林心如、韓國瑜也親自到現場弔唁。瓊瑤靈堂佈置浪漫，以白色花海點綴蝴蝶飛舞，呼應她翩然離世，而火化程序結束後，瓊瑤花葬於陽明山臻善園，與丈夫平鑫濤一起長眠。

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