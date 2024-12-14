陸3女學生「同時挺孕肚」！驕傲喊：孩子的爸同一人　校方急發聲

▲3名女學生同時懷孕，聲稱孩子是同一人的。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

飯可以隨便吃，但不能隨便開玩笑！中國一所職技學校，過去傳出3名女學生同時懷孕，且孩子都是同一個人的，在網路引發軒然大波。

事情發生在2023年8月19日，一張名為「曬幸福」的照片在網路社群引爆話題，3名女學生穿著寬鬆的長褲和T恤，笑容滿面，露出大大的肚子，看起來疑似懷孕，還附上文字：「我們寢室3個大肚子，孩子是同一個人的，我們很幸福！」

消息引發熱議，不禁讓人好奇學校是如何管理學生，怎麼允許這樣的事情發生。而網友更是討論熱烈，有人質疑學校管理不善，砲轟年輕一代缺乏責任感和羞恥心。

▲附註的文引發爭議。（圖／翻攝自微博）

跌破眼鏡的是，學校不久後發布緊急聲明，強調3名女學生並沒有懷孕，而是「吃飽了撐的！」而文中標記的男生，只是隨機選取，與該事件無關。只是，儘管學校已經闢謠，解釋只是學生的無聊玩笑，但巨大的爭議依舊存在，形成兩派論戰。

有一派批評3名女學生不應該拿自己的聲譽開玩笑，認為這是不知羞恥、三觀不正，給學校和家長都帶來了恥辱；另一派則不相信校方的說法，認為從照片上看，應該是真的懷孕，只不過後來覺得後果嚴重，才故意遮掩。究竟事情的真相為何？恐怕只有當事人才知道。

延伸閱讀

▸ 父母拋棄38年想相認 女子磕頭拒絕：我這些年受的罪算什麼

▸ 被爆「進超商討食物」！林靖恩認了生病 罕見回應：我很抱歉

▸ 原始連結