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快訊／南韓國會彈劾尹錫悅　國務總理韓悳洙成為「代理總統」！

記者羅翊宬／編譯

南韓國會今（14）日下午針對總統尹錫悅彈劾訴追案進行表決，最終以204張贊成票通過表決。根據韓媒《朝鮮日報》，隨著尹錫悅遭到國會彈劾而立刻停止總統職務，國務總理韓悳洙成為「代理總統」，不僅在外交上具有代表權，更能統帥三軍。

根據《韓聯社》，韓悳洙稍早表示，將致力維持國政穩定。在韓悳洙以前，南韓憲政史上分別出現3次彈劾政局，2004年時任總統盧武鉉遭國會通過彈劾時，由國務總理高建代為行使總統職權；2016年時任總統朴槿惠遭國會彈劾時，由國務總理黃教安代行總統職權。

南韓憲法與政府組織法規定，一旦總統遭到國會表決通過彈劾，國務總理將代為行使總統職權，不過目前由於彈劾訴追案尚需送給憲法裁判所（憲法法庭）審理，因此在審理結果出爐之前，被停止總統職權的尹錫悅仍維持總統職銜。一旦憲法裁判所在180天以內進行的審判中，通過國會表決內容，則尹錫悅將立刻遭到罷免，而在總統被罷免後的60天以內，必須進行總統大選，期間則由韓悳洙代為行使總統職權。

▲▼ 南韓國會21日表決通過國務總理韓悳洙（Han Duck-soo）解任議案。（圖／CFP）

▲南韓國務總理韓悳洙將代理總統職務。（圖／VCG）

隨著韓悳洙代理總統職務，未來在高位公職官員的人事任命上，將能形式總統權限，包括以國家元首之姿任命大法院長、憲法裁判所所長、監察院長、大法官、憲法裁判所法官、中央選舉管理委員會9名委員之中的3名委員。而在行政首長的任命上，可以任命（或解除任職）國務總理、國務委員，以及其他公務員。

至於在外交方面，則可代為與外國締結條約、宣布開戰或停戰。而在軍事方面的人事權，則可任命將領，擁有憲法賦予總統的軍權。同時，韓悳洙有權要求法律案再議（行使否決權）、赦免權、緊急命令發動權，甚至握有戒嚴宣布權。

不過，韓悳洙也因為3日當天，也有出席戒嚴發布前的國務會議，同樣涉及內亂罪嫌，因此成為在野黨主導通過「內亂常設特檢」的偵辦對象，且必須接受警察國家搜查本部特別搜查團針對內亂嫌疑的調查，加上共同民主黨研擬在國會針對韓悳洙發動彈劾訴追案，一旦韓悳洙無法代理總統職務，則依照南韓憲法規定，下一位接棒者是經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆。

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