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是否遵照黨意？執政黨因尹錫悅彈劾「嚴重分裂」　恐超過10人投贊成

▲▼國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像）

▲國民力量黨代表韓東勳。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，還派軍警封鎖國會、強闖中選會。南韓國會預計今（14）日下午再度針對尹錫悅彈劾案進行表決。執政黨國民力量議員投票趨勢備受關注，安哲秀、金相旭等7名議員表態倒戈投贊成票，韓媒分析投下贊成票的國民力量議員數恐達十位數。如今，國民力量已陷入嚴重分裂。

根據《韓聯社》，對於國會將於14日下午4時（台灣時間下午3時）針對尹錫悅彈劾訴追案進行表決，國民力量黨代表韓東勳上午向黨內議員呼籲，投票時務必以國家與全民為重，而他先前曾於12日再度改口，表態「通過彈劾」是停止尹錫悅執行總統職權的唯一道路。

如今，國民力量黨內就是否彈劾尹錫悅之問題，分裂為親尹派、親韓派（韓東勳）。其中，親尹派對於是否在彈劾表決投下贊成票上維持謹慎態度，認為目前依舊維持「杯葛彈劾」的黨意；至於親韓派則表態，無論最終黨意為何，都將投下贊成票。

▲▼國民力量13日選出「親尹錫悅派」權性東擔任院內代表，黨內意見分裂。（圖／達志影像／newscom）

▲國民力量選出「親尹錫悅派」權性東擔任院內代表，黨內意見分裂。（圖／達志影像／newscom）

繼秋慶鎬辭去國民力量院內代表後，該黨12日選出「親尹派」的議員權性東為新任院內代表，他昨（13）日在國會召開記者會時表示，「究竟目前是該立刻彈劾，還是必須等候檢警的偵辦結果再來發起彈劾，而彈劾（尹錫悅）是否對維持社會秩序與守護憲法體制有所幫助，必須綜合考量諸多事情後再做出決定。」

同樣被歸類為「親尹派」的國民力量國會議員尹相現則表示，「在斷定（尹錫悅）為內亂罪之前，黨內必須組成專案小組（TF）進行討論、釐清事實關係，且必須啟動國政調查或聽證會。若是被共同民主黨煽動而贊成彈劾，是錯誤的。」

▲▼南韓執政黨國民力量國會議員金相旭贊成彈劾總統尹錫悅，13日上午在國會前發起一人示威，呼籲黨內議員投下贊成彈劾。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓執政黨國民力量國會議員金相旭贊成彈劾總統尹錫悅，13日上午在國會前發起一人示威，呼籲黨內議員投下贊成彈劾。（圖／達志影像／newscom）

先前表態贊成彈劾的國民力量議員金相旭，則是從13日起便在國會前進行「一人示威」，呼籲黨內議員在彈劾案投下贊成票。他表示，「現在比黨意還更重要的，是國家與百姓。呼籲黨內議員別被黨意所限制，應依照個人良心投票」；14日上午，韓東勳親自造訪，並將掛在頸上的紅色圍巾遞給金相旭。

根據韓媒《News1》，權性東12日競選院內代表時，曾呼籲應該遵照黨意、在彈劾表決投下反對票，一旦國民力量確定維持「反對彈劾」黨意，則在106票之中，追隨權性東的議員票數可達72票，至於表態「自由投票」的議員金台鎬，則能獲得34票。

報導分析，目前國民力量黨內「親韓派」議員達20人上下，而表態反對權性東的議員更超過30人，且還有10名為持中立傾向的議員，已經決定支持韓東勳，因此部分專家觀測，認為14日下午的國會彈劾表決中，國民力量將會有十位數的議員最後投下贊成票。

▲▼南韓執政黨國民力量幾乎全數議員中途離場，只剩下安哲秀、金睿智出席投票彈劾案。（圖／路透）

▲在7日第一次彈劾案表決中，南韓執政黨國民力量幾乎全數議員中途離場，只剩下安哲秀、金睿智出席投票彈劾案。（圖／路透）

另外，回顧2016年朴槿惠因閨蜜干政、世越號船難等案而遭國會成功彈劾後，其所屬執政黨新世界黨（國民力量前身）也因親朴派、非朴派而分裂，南韓國會法規定，只要在國會擁有20席，就能組成院內交涉團體，因此最終有29名黨內議員退黨另創新黨「改革保守新黨」。

如今，國民力量因「是否贊成彈劾」而陷入嚴重分歧，恐將重蹈2016年覆轍，最終不僅將政局主導權交給在野黨，還會在總統大選、地方首長選舉、國會改選接連慘敗，鬧得全盤皆輸。

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