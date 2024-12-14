日女大生兼職風俗妹！　泡泡浴房內「遠距上課」嗨喊：超賺

▲日本兼職風俗業的女大生數量相當多。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

新冠疫情對各個行業帶來巨大的影響，但對於部分兼職從事風俗業的女大生來說，許多課程轉為線上後，她們有更多時間可以接客。就有女大生表示，遠端上課讓她不需要減少工作時間，她會利用接客的空檔在泡泡浴房間內上課，收入甚至比疫情前還要多。

根據DIAMOND online報導，來自東京某私立知名大學的2年級女大生南（化名）表示，自從許多課程改成遠端授課後，她反而賺得比以前還要更多，「我通常會把一週的課程集中在2天內完成，剩下的5天就專心在風俗工作，收入比疫情前還多。」

南提到，有時候她會利用接客的空檔，直接在泡泡浴房內用ZOOM開始上課，根本無需減少工作時間，「有一次參加對話型課程，結果解除靜音時不小心接起工作電話，真的超糗，從那以後，我就避免選擇需要參與討論的課程（笑）。」

同樣在新宿歌舞伎町從事風俗業的20歲女大生步美（化名）則說，在疫情之前因為要到校上課，所以根本不可能從事風俗業中的「遠地出差」模式，但現在她幾乎都在外地工作，「通常是一週工作5天，休息1到2天後，再飛往下一個地點，從北海道到沖繩，我幾乎都去過。」

步美表示，遠地出差有保證金制度，即使沒有接到客人，也能根據工作時間從店家拿到基本薪資，比住家按天出勤的在籍制還賺，「在非工作日，我會去觀光，像個數位遊牧者一樣（笑），我享受各地的美食，還透過客人了解當地文化，覺得挺有趣的。」