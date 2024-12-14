響應彈劾尹錫悅！百萬人聚集南韓國會「燭光遊行」　IU提供麵包熱食

▲南韓首爾汝矣島國會議事堂前，開始聚集百萬民眾上街響應「彈劾尹錫悅」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派軍警封鎖國會、強闖中選會，試圖逮捕國會議員，嚴重破壞民主憲政秩序。對此，南韓國會預計今（14）日下午針對尹錫悅彈劾案再度進行表決。在此之際，位於首爾市汝矣島的國會議事堂，從昨（13）日晚間就開始有人群聚集，預估將超過100萬人響應集會，呼籲彈劾尹錫悅。

根據《韓民族新聞》，隨著國會將於14日下午4時（台灣時間下午3時），針對尹錫悅彈劾案進行表決，汝矣島國會議事堂前便聚集著響應集會的青年、勞工、媒體人，由全國1500多個勞動市民社會團體所組成的「尹錫悅下台非常行動」，預計下午3時在汝矣島展開燭光遊行，向國會施壓通過尹錫悅彈劾案。

▲百萬民眾上街響應「彈劾尹錫悅」，施壓國會通過彈劾。（圖／達志影像／美聯社）

「尹錫悅下台非常行動」估計，此次大規模的集會活動將有超過100萬名市民響應，因此已決定由100多人構成的小組維持現場秩序，呼籲首爾市府、首爾警察廳能夠針對人潮密集區域進行安全與交通管制，並確保取得足夠廁所，防範性犯罪、暴力行為、妨害集會進行等行動發生。

在氣溫攝氏0度的寒冷天氣中，青年們預計中午12時聚集在首爾地鐵2、9號線堂山站、媒體人則預計下午1時30分聚集在電視台KBS總部大樓前、非正職勞工們則預計下午1時30分聚集在國會正門前參與集會，並共同參加燭光遊行。

同時，青年團體預計下午1時30分在汝矣島公園太極旗（南韓國旗）升旗台前，召開「市民參與聊天會」，互相分享對於過去政治的悲慘記憶、互相療傷。

▲▼首爾國會前咖啡館提供免費飲料和避寒場所。（圖／路透）

報導指出，網友們互相分享集會地點附近的超商位置，現場有多個設攤帳篷提供暖暖包、咖啡等熱飲，也有才剛參與社會活動的青年們呼籲，集會現場可能因人潮擁擠而導致通話與網路訊號不穩，加上地鐵與公車可能會「過站不停」，因此必須事先做好功課，找好返家路徑等相關地圖資料。

也有其他市民朋友租借「親子巴士」，提供父母換尿布或哺乳的空間。

南韓知名女藝人IU（李知恩）特別為參與集會的市民朋友，準備200個麵包、200瓶飲料、100碗湯飯和牛骨湯、100碗分離湯飯、100份年糕，透過粉絲社群公開上述物資的提供場所。

另外，「彈劾反尹集會」在南韓全國可謂是遍地開花。根據《韓聯社》，光州、全羅北道全州、釜山、大邱、慶尚南道13個市與郡、江原道（春川、江陵、東海、太白、束草、橫城）、大田與忠清南北道、濟州島在14日下午皆有相關活動。