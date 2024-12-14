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南韓國會下午表決彈劾！傳尹錫悅「閉門不出」待官邸　幕僚全噤聲

▲▼南韓總統尹錫悅12日上午發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統尹錫悅12日上午緊急發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅3日緊急發布戒嚴，派遣軍隊封鎖國會、強闖中選會。如今，南韓國會預計今（14）日下午再度針對彈劾訴追案進行表決，預計執政黨國民力量會有至少7名議員投下贊成票，使彈劾成功的可能性大增。對此，尹錫悅據傳仍待在官邸，靜候並關注彈劾情勢發展，而幕僚們則保持沉默。

南韓國會預計14日下午4時（台灣時間下午3時）針對尹錫悅總統彈劾訴追案進行表決，原本7日在第一次彈劾表決時「維持黨議」杯葛議案的執政黨國民力量，其12日新選出的院內代表「親尹派」權性東也於14日上午10時的非公開議員總會上改口，呼籲黨內議員們能夠依照個人意願參與投票。

目前國民力量黨內，決定在彈劾案表決上投下贊成票的議員共有7人，分別為安哲秀、金睿智、金相旭、趙慶泰、金宰燮、秦鍾午、韓智雅，裴賢鎮等黨內議員則表態將參與投票，因此就有韓媒估算，屆時在彈劾案表決投下贊成票的國民力量議員，可能將到達十位數，遠遠超過門檻所需的8名執政黨議員。

▲▼尹錫悅,南韓總統官邸,尹錫悅將外交部長官邸改建為總統官邸。（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅待在總統官邸閉門不出。（圖／達志影像／newscom）

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》，隨著14日下午彈劾案通過的可能性大增，目前尹錫悅據傳仍待在位於首爾市龍山區漢南洞的總統官邸，靜靜守候著彈劾案在國會的表決結果，至於總統辦公室則是維持平常周六的人力出勤上班，不過如今尹錫悅只選擇與幾名幕僚聯繫，因此其他幕僚與職員能夠獲取的情報有限，且不接受媒體採訪。

報導指出，尹錫悅自從12日突然從官邸前往總統辦公室緊急發表談話後，從昨（13）日起便一直待在官邸。總統辦公室主要關係人士不願接受媒體採訪，部分人士更直接回答「沒有定案」、「不知情」。

報導分析，一旦國會通過尹錫悅彈劾案，則以國會議長禹元植所簽署通過的議決書謄本，將會同時送抵龍山總統辦公室、憲法裁判所，此時尹錫悅必須立刻停止執行總統職務。

回顧2016年12月9日下午3時24分南韓國會通過朴槿惠彈劾案，當時的南韓總統朴槿惠於當天晚間7時3分停止總統職務，而朴槿惠本人則是在青瓦台官邸靜候彈劾結果，在彈劾通過以後，便立刻與國務委員和首席秘書官召開懇談會，據傳朴槿惠還當場落淚。

▼朴槿惠得知自己遭到國會彈劾時，曾當場落淚。（資料照／VCG）

▲▼朴槿惠流淚（圖／視覺中國CFP）

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