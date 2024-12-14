快訊／南韓國會「通過」總統彈劾案！　尹錫悅立刻停職

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓國會今（14）日下午4時（台灣時間下午3時），再度表決尹錫悅總統彈劾訴追案。在彈劾案中，共有204名國會議員投下贊成票、反對票85張、棄權票3張、無效票8張，由於超過200人投下贊成票，突破通過門檻，因此尹錫悅彈劾案在國會正式表決通過，預計交付憲法裁判所審理，審理結果將在180天內出爐。

在總共300席在籍國會議員中，所有人皆參與此次彈劾表決。隨著南韓國會表決通過彈劾，尹錫悅將立刻停止總統職務，由國務總理韓悳洙代理。

▲南韓總統尹錫悅14日下午遭國會正式通過彈劾，將送交憲法裁判所在180天以內審議。（圖／路透）

共同民主黨院內代表朴贊大，在進行表決前，先是朗讀3日尹錫悅所頒布的戒嚴令，並與44年前引發光州事變的戒嚴令進行比較，發現多處條文極為雷同，包括管控言論自由、處決仍在罷工的住院醫師等。朴贊大表示，尹錫悅3日緊急發布戒嚴，明顯缺乏法理基礎，且是違憲、破壞民主制度的行徑。

▲▼南韓國會14日表決尹錫悅彈劾案，共同民主黨院內代表朴贊大呼籲投票。（圖／路透）

朴贊大表示，尹錫悅是此次戒嚴內亂的主謀者，親自下令軍警封鎖強闖國會與中選會，並要求逮捕朝野兩黨黨代表、國會議員等主要政治人物，以及立場傾在野黨的媒體人金於俊。朴贊大認為，目前尹錫悅的思緒狀況，明顯已經無法再度正常執掌國政，是對國家外交、秩序造成衝擊的負面風險。

▲▼南韓民眾聚集在首爾市汝矣島國會議事堂前抗議，國會確定通過彈劾案。（圖／達志影像／美聯社）

自從2016年12月9日南韓國會通過時任總統朴槿惠的彈劾案，時隔8年，南韓再度迎來「彈劾政局」，是南韓憲政史上繼盧武鉉（憲法裁判所63天後表決：未通過）、朴槿惠（憲法裁判所91天後表決：通過）後，第3位遭到國會表決通過彈劾的總統。

預計由國會議長禹元植所簽署的彈劾訴追案議決書，將會送抵位於首爾市龍山區的總統辦公室、憲法裁判所，屆時尹錫悅的總統職務將立刻停止，由現任國務總理韓悳洙代理執行總統職務。

尹錫悅3日晚間緊急發布戒嚴，並派遣軍警封鎖國會、闖入中央選舉管理委員會，試圖扣押中選會職員手機，並要求逮捕拘禁執政黨國民力量黨代表韓東勳、最大在野黨共同民主黨黨代表、國會議長禹元植、共同民主黨院內代表朴贊大等多名政治人物，其違憲與非法行徑違背國民主權主義與分權原則。

▲南韓民眾參與集會，呼籲彈劾、逮捕涉嫌內亂罪的總統尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，尹錫悅12日上午緊急發表長達30分鐘的談話後，韓東勳便在國會召開記者會，「如今，透過（國會）彈劾來停止總統繼續執行職務，已經是解決問題的唯一方法了。必須傾全黨之意，來贊成彈劾。」

據悉，國會針對尹錫悅彈劾訴追案表決採取「不記名投票」。

根據韓媒《YTN News》，儘管韓悳洙將依法代理執行總統職務，然而韓悳洙也曾參與戒嚴實施前的國務會議，因此恐無法擺脫共犯嫌疑，屆時一旦承擔法律責任，則總統職務將依照南韓憲法所規定的序列，由經濟副總理兼企劃財政部長崔相穆代理。