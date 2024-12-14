明明在微笑！她見「1常用emoji」卻覺得欠扁　網喊：超級嘲諷

▲emoji。（圖／記者曾筠淇攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人傳文字訊息時，都會加上顏文字、emoji等，加強自己想表達的情緒，但是每個人對於emoji的解讀都不同，有時卻也可能造成誤會。近日就有網友發文表示，她每次看到「微笑」的emoji，就覺得對方很欠扁，大家也會這樣嗎？貼文曝光後，引起討論。

女網友在Dcard上，以「覺得這個符號很欠扁」為標題發文，提到她每次只要看到「微笑」的表情符號，就會有點想打人。她透露自己看到這個emoji會覺得很欠扁，其實是因為如果在網路上看別人笑話，很多人都會傳它，不過像她男友，就覺得這個只是代表笑臉。

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因此原PO也好奇，大家是怎麼看「微笑」emoji的呢？會不會看到之後，就突然有種想打人的衝動？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「超級嘲諷」、「我超愛用這個」、「皮笑肉不笑」、「倒過來的比較好，或是融化的」、「我也覺得好煩」、「我覺得蠻可愛的啊」。

還有網友表示，「自從不知道什麼時候笑臉開始有嘲諷意味之後，我要在句子後面表達善意都不知道要用什麼表情了。有沒有可能笑臉就是要表達一種客氣，而不是嘲諷，大家不用過度解讀」。

表情符號百科「Emojipedia」指出，「微笑」的emoji是黃色的臉，配上睜開的眼睛，並掛上淺笑，通常代表正面、快樂、友善，不過，它的語氣也可以代表被動攻擊、諷刺，像是說「很好」，但其實並非如此。