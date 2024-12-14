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精心準備禮物！男收到「卻吐2句話」她心碎　網讚：1000元換到下船

▲▼禮物,交換禮物,聖誕節。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

▲原PO送禮物給暗戀的男生。（示意圖／取自WUNDERSTOCK）

記者曾筠淇／綜合報導

每一份禮物，都代表著送禮人的心意。近日有網友發文表示，她前陣子送自己暗戀的男生生日禮物，然而對方收到後卻直接表明，要把這個禮物拿去玩交換禮物，讓她越想越難過。貼文曝光後，不少網友都直搖頭，「沒有禮貌到這種程度的人你也要喔」、「好沒品的男生，這再帥我也一定瞬間冷掉」。

女網友在Dcard上，以「喜歡的男生把我送的禮物拿去當交換禮物」為標題發文，提到她之前和暗戀的男生出去玩，因為對方剛好生日，所以她還精心挑選禮物，花了1000多元。然而送禮當天，男生不是驚喜或感謝，反倒問原PO怎麼不早說？這個可以拿來當「便宜的」耶誕交換禮物。

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原PO透露，這個男生跟同寢的室友有玩交換禮物，分為「貴的」和「便宜的」兩種，但她送的禮物其實也不便宜。聽到男生所說的話，就讓原PO頓時不知該說什麼，事後更是越想越難過。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「顯然你對他來說不重要，可以下船了」、「如果是我喜歡的人這樣跟我說，我直接瞬間冷掉」、「你應該要把禮物拿回來，這種咖小真的一秒冷掉」、「1000元換到下船，太棒了」、「這個人不值得為他傷心，拍拍你，該下船了」、「是我會把禮物拿回來」、「找個有禮貌的，別找這種咖」。

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