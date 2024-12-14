她自曝AA制6年「黑化拜金女」　5理由獲網友稱讚：是長大成熟了

記者黃翊婷／綜合報導

現今不少情侶或夫妻的相處模式習慣AA制，不過，有一名女網友分享，自己本來也是支持AA制，後來因為5個理由轉變，甚至自嘲這是「黑化成敗金女」的過程，包含喜歡一個人會本能付出、男女提供的情緒價值很難一致、有付出才會珍惜等等；但她也強調AA制沒有不好，只是應該建立在性別完全平等的基礎上。文章公開之後，引發許多網友留言討論，認為她不是黑化，而是長大成熟了，懂得自己真正的需求。

▲原PO在網路上發文分享自己對AA制的看法。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

原PO在網路論壇「Dcard」發文分享自己18歲到24歲的「黑化歷程」，她原本也是貫徹AA制的人，但隨著感情經歷的累積，她逐漸看清一些東西，首先「喜歡一個人絕對會本能付出」，若連金錢都不願意付出，實在很難相信對方的真心；第二是男女提供的情緒價值很難一致，有些人可能會以物質來表達關心，例如送禮物等等，如果雙方都能接受，相處起來反而更輕鬆。

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原PO接著說道，第三是有付出才會珍惜，沒有繼續AA制之後，男友反而對她更好，因為對方在感情裡有沉沒成本，而她也有努力提升個人吸引力；第四是要提高自身價值，例如思想、眼界；最後，她認為AA制沒有不好，只是應該建立在性別完全平等的基礎上。

原PO還在文末自嘲，不認為自己是拜金女，但猜測有人會給她貼這樣的標籤，只是用自身價值去交換其他利益，若合乎道德、不存在欺騙或背叛，又有什麼錯。

文章公開之後掀起其他網友留言熱議，雖然有部分網友不認同原PO的觀點，但大多數人都覺得原PO的論點值得一看，「身為全AA制的女生覺得這篇寫得很好」、「不是黑化，是妳長大成熟了，懂自己自己的需求」、「AA跟不AA各有市場，但別人付出要懂得感謝」、「其實妳這樣坦白我反而能接受」。