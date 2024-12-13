有12年工作經驗「學歷還重要嗎？」　過來人曝1件事有影響：已哭

▲已經有12年的工作經驗，學歷還重要嗎？（示意圖／取自Pexels，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

如果剛出社會，學歷可能就相對重要，但假設已經工作好一段時間了，面試時，學歷還是最重要的嗎？近日就有網友拋問，如果已經30幾歲、有一定年資，學歷可以被經歷取代嗎？要怎麼修飾履歷才比較好看？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「30幾歲的學歷可以被經歷取代嗎」為標題發文，劈頭就問，如果已經30幾歲了，公司在面試時，是否依舊重視學歷？她透露自己是頂大文組，雖然沒有讀碩士，但擁有約12年的工作經驗，並且在知名公司服務過知名客戶。

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原PO坦言，她對自己的經歷還算有自信，但每當寫到自己的科系，就讓她覺得很扣分。她還補充，自己的多益分數雖高，但發音一聽就知道是台灣人，而且如果客戶講話速度太快時，她也會卡住，需要花點時間思考。面對這些困擾，她就想知道該怎麼修飾履歷，才有機會獲得好工作呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在補學歷我覺得CP值不高，因為研究所的研究方向有時候不是市場要的，反而你的歷練是夠的。再來英文問題，台灣腔很正常啊，這個可以練」、「學歷當然加分，主要還是看你的職務經歷及工作內容，還有具備的技能跟能力，還有下份工作的未來展望」、「30+看經歷，待的公司越有名，面試機會越多，但面試有沒有料也很重要，你都說英文會卡，那就做加強囉」。

也有網友提到，學歷可能還是會影響薪資高低，「學士、9年經歷，跳槽外商，核薪完只比四大碩新人價多1000給你參考，學歷非常重要，已哭」、「30+看工作經歷及面試會談囉，學歷只是參考，不過特定大公司還是會從學歷核薪」、「很多大公司核薪還是看學歷」。