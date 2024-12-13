沒犯大錯誤！她卻見公司「開自己職務的職缺」：公司在想什麼

▲原PO發現公司在徵她這個職務的職缺。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

明明還在職，公司卻開始徵人！一名網友發文表示，前陣子人資有詢問她的狀況，說主管覺得她出勤不佳，不過雙方聊完之後，也沒再有什麼問題，直到日前，她忽然發現公司開了她這個職務的職缺，讓她想知道公司在想什麼。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「公司一直在徵我這個職務的職缺」為標題發文，提到她在公司擔任行政助理，實領約30K。然而，她在工作中經常因為他人的錯誤而被責罵，這讓她承受很大的壓力。

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正因如此，原PO那段時間常常請病假，然後每個月因為會經痛，也讓她不得不請一次生理假。結果前陣子，公司的人資就主動找她聊，關心她最近的狀況，並提到她的直屬主管覺得她的出勤狀況不佳。不過人資則覺得，除了那段時間的事假和生理假外，其餘出勤都還可以。

原PO接著說，她其實有發現公司曾在那段時間開過她這個職務的職缺，雖然後來又關閉了，但沒多久後，她再次看到該職缺重新開啟，這讓她感到非常困惑。她強調，自己在工作上並沒有犯過重大錯誤，因此不明白公司為何會這樣做。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「當公司開了自己的職缺，而且HR也出面約談時，大家心裡都有數」、「可以找新工作啊，也許新環境會更適合你」、「公司有照資遣流程走就還好」、「其實不用想太多，我也是剛進去職缺就被開啟，後來主管覺得是還需要再找人，盡力就好」、「再怎麼想也沒用，好好做事，讓他們覺得與其找一個新人還不如把你留下比較實在」。