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為什麼一群人出去玩「還要戴著耳機？」　網曝可能原因：明顯變少

▲藍牙耳機。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲耳機。（示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人離不開音樂，隨時隨地都要戴著耳機。近日就有網友發文表示，她之前就曾注意到，她有個同學明明和一群人出去玩，但卻還一直戴著耳機，這是為什麼？貼文曝光後，引發討論，有些人覺得這樣不禮貌，但也有人分享其他可能原因。

這名網友在Dcard上，以「出去玩還戴耳機是什麼意思」為標題發文，提到她之前注意到，她有個同學和一群好友出去時，依舊戴著耳機。此舉就讓她好奇，大家都已經出去玩了，為什麼還要戴耳機聽音樂呢？還是耳機其實也沒在播音樂，純粹變成如飾品的存在？

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貼文曝光後，有網友認為，「前男友跟我出門也會，跟他講話就一直蛤，是不會把耳機拿下來嗎？耳機也沒在播東西還要一直戴著，超有事又不尊重人」、「我是不懂啦，但跟朋友出去還戴耳機，我是覺得蠻不禮貌的，感覺沒有很想參與」、「很沒禮貌，但也有可能是沒在播音樂所以忘記有戴耳機」。

也有網友分享可能原因，「沒辦法，有些人太愛音樂，24小時都要聽音樂，買東西跟店員講話也要聽」、「我還真的有陣子戴AirPods戴到自己忘了自己有戴（已經關掉音樂），然後就這樣戴著上了一整節課」、「我同事無時無刻都（不）戴著，減少有人找他講話的機會」、「我去逛街都會戴著，填問卷跟推銷的明顯變少了」、「我是對聲音很敏感，很怕太大聲或是突如其來的聲音，所以會戴著耳機減少外界的聲音」、「可能把耳機當成穿搭？像路上也有人戴耳罩式的」。話題引發討論。

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