跨年何處去？聽音樂會抽5.4萬住宿卷　還買一送一

▲ 嘉義地區飯店推出跨年活動鼓勵上阿里山看日出 。（圖／阿里山賓館提供）

記者翁伊森／嘉義報導

再過兩個禮拜就是2025，各地充滿迎接跨年的幸福氛圍，嘉義地區有飯店業者則推出七公斤零食免費吃、五萬多元的套房買一送一住宿抽獎在跨年音樂會抽獎，鼓勵大家用最歡欣的心情迎接新年度。

▲▼ 嘉義智選假日酒店推快樂時光還送七公斤零食。（圖／嘉義智選假日酒店提供）

在跨入新的一年的最後一晚，吃飽喝足是不能或缺的，嘉義智選假日酒店推12月 15日前，不僅可以每日最優房價預訂入住， 12月30日至1月1日 還可以連續住宿兩晚 ，跨年夜晚餐期間還有快樂時光Happy Hour活動，免費房內Mini Bar一次及贈送逾7公斤的迎賓小食，還有按摩椅房型。

▲嘉義智選假日酒店跨年活動讓家人朋友共享快樂時光。（圖／嘉義智選假日酒店提供）

而全台最高海拔的阿里山賓館則贊助，定價5萬4千元的首相套房買一送一住宿抽獎，在嘉義縣「2025阿里山日出印象音樂會」抽出，歡迎遊客到祝山觀日平台欣賞音樂會的同時，可以在祝山等候新年第一道曙光，並暢遊阿里山特色景點，迎接嶄新的2025年！

▲阿里山賓館贊助「2025阿里山日出印象音樂會」，定價5萬4千元的首相套房買一送一住宿抽獎。（圖／阿里山賓館提供）

除了贊助買一送一住宿抽獎，阿里山賓館還豪華雙人房一泊二食$22,000起、貴賓套房一泊二食$30,000起(交觀宿字第1549號)，元旦清晨輕鬆上山至祝山觀日停機坪，參加5:30開始的「2025阿里山日出印象音樂會」，在破曉時刻，在34國巡演的朱宗慶打擊樂團開場、透過經典曲目的節奏，讓疲憊的心靈沉浸在高山森林之中，表演陣容還包括曾獲維也納國際藝術家大賽第3名的樂興之時管絃樂團、華裔美籍創作才子林中宣的樂器演奏，以及鄒族「阿里山風笛euvuvu表演藝術團」等跨界共演，讓民眾上山迎曙光的同時，也能欣賞到高山森林的音樂藝術表演。

▲阿里山賓館可以眺望遠方山林景緻。（圖／阿里山賓館提供）