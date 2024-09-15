搶追嘉義自然+高樓美景　三大飯店推住房及餐飲優惠

▲ 嘉義阿里山為國際地標，日出更是上山必看。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義得天獨厚擁有山海及平原美景，嘉義不僅有拿下嘉義地區人氣旅遊熱點冠軍的嘉義市文化路夜市，嘉義縣也有知名飯店推出住房優惠及中秋慶祝優惠專案。

▲嘉義第一高樓福容voco酒店讓賓客體驗高樓賞景邊用餐。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義第一高樓福容voco酒店中秋節主打「舉杯邀月中秋趴」，讓賓客在嘉義101高空餐館，飽覽嘉義市的無敵夜景與星空。賓客可以品嚐精心串烤的美食，搭配2杯獨家特調飲品，搭配現場樂團的演出，讓賓客輕鬆愜意享受美食與美景。

另外擁有百年歷史的阿里山賓館，以雲頂上自然、生態為啟程，2024年9月16日~2024年12月30日推出《雲端上國度，阿里山日出饗宴》，連續入住兩晚即可享專案優惠價每房每晚$21,900起，每日限量8間，依房型人數贈送早餐、晚餐，隔日安排阿里山生態體驗一日遊活動，更有專業的生態旅遊老師帶您飽覽阿里山四大山脈、造訪全台海拔最高古蹟的阿里山觀像所，將高山上日出、雲海、人文生態盡收眼前！

▲阿里山賓館啟動住宿結合自然、生態 。（圖／記者翁伊森翻攝）

阿里山英迪格酒店推出為期36小時的「暢遊阿里山，閃購優惠」，一泊二食雙人入住每晚只要11,999元起（需另加15.5%稅金及服務費，不可退費與改期），開放預訂自今年9月19日起至明年8月底止的阿里山絕美假期。





▲阿里山英迪格推「暢遊阿里山，閃購優惠」，一泊二食雙人入住每晚只要11,999元起。（圖／記者翁伊森翻攝）