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黨內點名2026轉戰桃園？ 　蘇巧慧直球對決：這次報名的還是新北場

▲▼民進黨立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌有意爭取2026新北市長黨內提名。（合成圖／記者林敬旻攝、民進黨提供）

▲民進黨立委蘇巧慧、黨秘書長林右昌有意爭取2026新北市長黨內提名。（合成圖／記者林敬旻攝、民進黨提供）

記者郭運興／台北報導

2026九合一縣市長選舉受到矚目，立委蘇巧慧與民進黨秘書長林右昌都被視為，民進黨下屆參選新北市長有力人選。12日傳出綠營在桃園苦無戰將，黨內則點名蘇巧慧「新北、桃園都可一戰」。對此，蘇巧慧表示，感謝大家覺得她表現還不錯，不過自己在新北服務將滿十年，這次報名的比賽也是「新北場」喔！「桃園場」就要看有沒有志同道合的同志們，可以站出來了！

據《TVBS新聞網》12日報導，綠營人士指出，林右昌被欽點擔任黨祕書長，外界屢傳賴清德屬意戰新北的人選已是林右昌。而蘇巧慧所在選區樹林、鶯歌並非新北市人口稠密區，地理位置與市府所在地板橋有距離，反倒與北桃園接壤。蘇巧慧對桃園鄰近選區，經營有聲有色，在綠營桃園苦無戰將之時，黨內認為蘇巧慧新北、桃園都可一戰，有望率領民進黨重返桃園執政。

對此，蘇巧慧表示，稍早有人點名她是「新北、桃園的活棋」，感謝大家抬愛，覺得她的表現還不錯。

蘇巧慧強調，不過自己是新北立委，在新北服務將滿十年，這次報名的比賽也是「新北場」喔！ 「桃園場」就要看有沒有志同道合的同志們，可以站出來了！

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