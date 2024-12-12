新北雙12行人安全加倍　新店民族路增設2處行人專用時相

▲新店區北新路、民族路口增設行人專用時相，全面提升行人安全。（圖／新北市交通局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市交通局表示，於新店區民族路的捷運大坪林站和大豐國小附近2處路口，分別增設號誌行人專用時相，全面提升行人安全之外，同時也讓轉彎車流更順暢；全市號誌行人專用時相已達305處路口，為全國最多。

交通局專門委員林昭賢指出，新店區民族路、北新路口鄰近捷運大坪林站及七張站，車流量及行人穿越路口量很大；民族路、建國路口則鄰近大豐國小，上、下課時段有大量學童通行需求，均容易發生轉彎車輛因停等行人通行，造成車流回堵。

林昭賢說，藉由號誌行人專用時相可將車輛與行人通行時段分流，避免路口轉彎車輛與行人交織，並兼顧轉向車流通行需求；但並非所有路口都可以設置行人專用時相，林昭賢指出，因為行人穿越路口的等候時間會較長，路口轉角需要有足夠的空間讓行人可安全地等候，相對也會壓縮車輛通行的時間。

通勤族林小姐表示，路口有了行人專用時相讓人、車通行時間完全隔開，過馬路不僅更安全也更安心，比雙12更好康！計程車司機許先生也說，開車到路口右轉彎時也不會因停等行人過馬路而堵在路口。

新北市交通局除持續派員觀察路口人、車運作狀況，滾動式檢討，並將配合永續提升人行安全路口改善、捷運生活圈友善步行計畫、樂齡環境及通學環境改善專案，臻於完善整體人本友善交通環境。