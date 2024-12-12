用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包

▲黑熊學院被抓包，使用陸製空拍機拍攝「守護台灣」。（圖／翻攝黑熊學院臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委沈伯洋創辦的「黑熊學院」，日前舉辦「台灣主站派｜相約迎接隊伍，千人排字」活動，事後上傳空拍圖「DEFEND TAIWAN」，被網友發現數據為使用陸製空拍機所拍攝。對此，黑熊學院表示，「拍攝畫面交由承包商空拍，經確認，使用的無人機為大疆生產無人機」。

時事粉專「一百五」發文表示，有網友發現，黑熊學院上傳的「DEFEND TAIWAN」圖檔，照片數據資訊顯示拍攝工具為中國大疆公司製造的「DJI Mavic 3」。

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對此，黑熊學院第一時間並未回應，而是修改照片的下載連結，換上清除數據資訊的同張照片。

針對此次風波，黑熊學院12日晚間發文表示，8日的排字活動中，拍攝畫面交由承包商空拍，經確認，使用的無人機為大疆生產無人機，「黑熊學院成立以來，虛心接受各種批評與指教，若有不實抹黑與謠言都會第一時間澄清，但錯的事情絕對虛心檢討。」

黑熊學院表示，「許多與我們合作的團隊都是冒著各種風險與犧牲奉獻，日後有活動合作，我們會與夥伴加強溝通。未來我們一定會多加留意，有大家的監督，我們會繼續努力、更謹慎面對」。