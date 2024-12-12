　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包

▲▼用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包。（圖／翻攝黑熊學院臉書）

▲黑熊學院被抓包，使用陸製空拍機拍攝「守護台灣」。（圖／翻攝黑熊學院臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委沈伯洋創辦的「黑熊學院」，日前舉辦「台灣主站派｜相約迎接隊伍，千人排字」活動，事後上傳空拍圖「DEFEND TAIWAN」，被網友發現數據為使用陸製空拍機所拍攝。對此，黑熊學院表示，「拍攝畫面交由承包商空拍，經確認，使用的無人機為大疆生產無人機」。

時事粉專「一百五」發文表示，有網友發現，黑熊學院上傳的「DEFEND TAIWAN」圖檔，照片數據資訊顯示拍攝工具為中國大疆公司製造的「DJI Mavic 3」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，黑熊學院第一時間並未回應，而是修改照片的下載連結，換上清除數據資訊的同張照片。

針對此次風波，黑熊學院12日晚間發文表示，8日的排字活動中，拍攝畫面交由承包商空拍，經確認，使用的無人機為大疆生產無人機，「黑熊學院成立以來，虛心接受各種批評與指教，若有不實抹黑與謠言都會第一時間澄清，但錯的事情絕對虛心檢討。」

黑熊學院表示，「許多與我們合作的團隊都是冒著各種風險與犧牲奉獻，日後有活動合作，我們會與夥伴加強溝通。未來我們一定會多加留意，有大家的監督，我們會繼續努力、更謹慎面對」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」
Netflix人氣影集男星病逝！「半年前染重病」
曾被川普嗆當選抓去關！祖克柏急捐100萬美元
李國修離世11年⋯王月鬆口認「有人追」
大江生醫收購案爆內線交易！獨董李世明120萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包

長官嗆下屬「你先輕生表現誠意」　衛福部調查出爐：霸凌不成立

台北-花蓮航線增班「12／26起天天飛」　交通部祭補助救觀光

衛福部5主管霸凌不成案　次長：屬管理失當「要學領導的藝術」

偷吃泰國妹子！「老公自曝是雞頭」　孕妻崩潰：結婚不到1年

台東YouBike來了！即日起提供優惠費率　114年3月31日截止

長照司長「逼深蹲」不是霸凌　衛福部：只是鼓勵同仁運動

出去玩「帶1物」卻被嘲笑很奇怪！　網挺她：你是貼心的人

找工作也有秘密武器？魚乾大推台中「青秀樂」助攻求職之路

蛋糕新秀「瑞瑞食研所」　推聖誕節限定禮盒

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

范瑋琪睽違5年大陸復出巡迴！　哽咽吐心聲「失去很多」網友不買單

韓國龍鬚糖小哥超懂梗　幽默回：中壢不是桃園

小鐘變魔術太爛被周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

全身探出火車外拍網美照　陸女下秒「頭撞樹」慘摔

【泰格與雪兒】射手男的感情觀

用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包

長官嗆下屬「你先輕生表現誠意」　衛福部調查出爐：霸凌不成立

台北-花蓮航線增班「12／26起天天飛」　交通部祭補助救觀光

衛福部5主管霸凌不成案　次長：屬管理失當「要學領導的藝術」

偷吃泰國妹子！「老公自曝是雞頭」　孕妻崩潰：結婚不到1年

台東YouBike來了！即日起提供優惠費率　114年3月31日截止

長照司長「逼深蹲」不是霸凌　衛福部：只是鼓勵同仁運動

出去玩「帶1物」卻被嘲笑很奇怪！　網挺她：你是貼心的人

找工作也有秘密武器？魚乾大推台中「青秀樂」助攻求職之路

蛋糕新秀「瑞瑞食研所」　推聖誕節限定禮盒

《慶餘年》張若昀「菸蒂隨手亂丟路邊」被拍！　火速發聲致歉了

雙城論壇交流請持續　兩岸對等善意不能停！

Netflix人氣影集男星病逝！　享年37歲「生前半年染上重病」

陳天仁解放0肩帶「蹦出超辣上胸」！　真實身材全看光

泰國女團成員「挺10月孕肚表演」！　護肚彈跳網看傻：也太拚了

寶格麗引領橙色錳鋁榴石風潮　暖陽色調配彩寶氣勢非凡

深田詠美欠稅風波後又陷危機！　拍不成AV「YT也快做不下去」

用陸製空拍機拍攝「守護台灣」　黑熊學院偷刪數位資訊被抓包

大江生醫收購和康生技涉「內線交易」！獨董李世明120萬交保

營養師曝喝豆漿「4大好處」　私藏豆漿食譜一次公開

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

生活熱門新聞

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

竟有「不可以瑟瑟」！LINE「6款免費貼圖」限時下載

人妻「堅持生」第四胎　娘家卻讓她心寒：孩子紅包剩600元

館長「開箱披薩」害慘達美樂！　小編緊急澄清切割

台大名醫爆性騷！　政壇大老媳婦等6人被「伸進內褲摸臀」

冷氣團來襲「周六日最凍探10度」　3階段降雨一次看

即／臉書全球當機！IG和Threads也爆災情

夜市小吃「熱量排行」　雞排才第3

快訊／今晨連3震！　最大規模4.6、震度3級

5性病初期無症狀！其中1病逾半數人無感

謝宜容前下屬曝輕生公務員「凌晨上班」原因

歐陽靖媽媽也被詐騙：原來已經好一段時間　長文揭最大原因

更多熱門

相關新聞

洪孟楷表態大法官人事案：主張廢死的就投不同意票！　

洪孟楷表態大法官人事案：主張廢死的就投不同意票！　

立法院近日召開全院委員會，審查司法院大法官人事案。對此，國民黨立委洪孟楷今（12日）表示，活在雲端的大法官們，請告訴國人，甚麼才叫最嚴重犯行，沒有標準，就是走向民進黨的實質廢死。他強調，這三天的大法官提名人審查，看到沒有肩膀不願正面回應的大法官提名人令人失望，很抱歉，針對主張廢死的提名人，自己會負責任的投下不同意任命的一票。

TPOC揭最新政黨聲量　民進黨因「戒嚴文」好感度跌、負聲量23萬則

TPOC揭最新政黨聲量　民進黨因「戒嚴文」好感度跌、負聲量23萬則

曾痛批王義川「蠢到爆表」　大法官被提名人劉靜怡：這是我的真心話

曾痛批王義川「蠢到爆表」　大法官被提名人劉靜怡：這是我的真心話

軍演不是針對台灣？　林楚茵開嗆：國民黨又笨又可惡

軍演不是針對台灣？　林楚茵開嗆：國民黨又笨又可惡

蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬時代就在」　藍議員轟：又搬馬維拉救援

蘇巧慧稱「謝宜容可能從馬時代就在」　藍議員轟：又搬馬維拉救援

關鍵字：

黑熊學院大疆無人機DEFENDTAIWAN照片爭議民進黨

讀者迴響

熱門新聞

徵到周杰倫原價票！「妹子去陪睡5次」下場超崩潰

周杰倫演唱會「第3場原定嘉賓曝」

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

小五女童玩「傳說對決」失身　爸媽見LINE氣炸

有「3早期徵兆」恐腎臟壞了！醫：96%患者不知自己生病

啦啦隊女神「第一次%%在這」！

14小時達成百人斬　女優真實心聲曝光

孟耿如神隱8個月「無預警發文」

女友幫男友回訊酒店妹！　內容震驚大家三觀

大咖女星「輪流激戰導演製作人」求上位

5種垃圾藥千萬別買　藥師點名：根本詐騙

追劇到一半老公「打呼聲突消失」！她猛搖叫不醒

周董愛車被偷！23年後現況揭曉　一查車牌傻了

讓路人揉捏雪乳！韓網美全裸上街只套紙箱

獨／中美晶強迫員工預支特休1個月　喊「共體時艱」減薪

更多

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

蔡依林唱大巨蛋？曝雙J合體可能性　新專輯「有臉見人了」：請大家把錢存好！

小鐘大巨蛋變魔術爛到全場爆笑　周杰倫虧「不想來可以交換門票XD」

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ

林心如全程送別瓊瑤　俞小凡哽咽：感謝她對我的提拔

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面