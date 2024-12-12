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新北全青賽設計施作組8強出爐　上網支持心儀隊伍抽好禮

▲新北青賽設計施作組8強出爐。（圖／新北市景觀處提供）

▲第6屆全青賽設計施作組評審委員們大合照。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府「第6屆全國青年景觀競賽」設計施作競賽組前8強隊伍於近日出爐，這些來自全國各地的青年景觀設計好手們，將於12月11日起在三重神農百草公園進行為期5天的現地施作，8組優秀施作成果將於12月20日正式展出，並於現場進行頒獎儀式。「賞花快報」臉書粉專在線上搶先公布8組入圍設計圖，只要在指定貼文留言說出您最喜歡的設計，就有機會獲得精美好禮。

新北市景觀處表示，本屆競賽以「自然療育力」為主題，圍繞「生態友好」、「心理療癒」和「全年齡社會互動」三大理念，期望參賽者結合創新設計與實際操作，在三重神農百草公園打造創意景觀方案，為平凡的公園綠地帶來全新樣貌。今年競賽總獎金從原本近20萬元加碼至30萬元，給予參賽隊伍更實質的鼓勵，吸引青年景觀設計者踴躍參與，參賽隊伍組成涵蓋高職生、大專院校生及新興設計公司從業人員等，許多參賽隊伍是以傳承形式，由學長姐及學弟妹共同參與競賽，或是畢業在職校友帶著在校生創作，呈現出跨領域的合作與多元設計風貌。

▲新北青賽設計施作組8強出爐。（圖／新北市景觀處提供）

▲淡水商工園藝科的畢業在職校友，帶著在校學弟妹一起參賽。

施作競賽評審團表示，本屆許多作品從五感體驗為出發點，以視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺不同角度作為設計切入點，期望讓民眾能中感受到各種氛圍的變化。在視覺方面，參賽隊伍運用多樣的造型與色彩豐富的植栽來創造視覺上的吸引力；在聽覺方面，透過手作物品打擊樂器或能發出聲響的道具，增添空間的音樂性。嗅覺及味覺方面，配置了不同種類的香草植物，營造出多樣化的香氛體驗；觸覺則結合互動式設計與環境教育，讓民眾能夠直接與作品互動，亦呼應全年齡的友善交流空間，令人非常期待最終實體成果的展現。

新北市政府綠美化環境景觀處長林俊德表示，8組進入決選的設計圖已在「賞花快報」臉書粉專公布，歡迎大家上網閱覽。只要在12月20日前（留言時間統計至12月19日23時59分），在賞花快報粉絲頁活動貼文留言寫下1組最喜歡的設計，支持心中最喜歡的隊伍，即可獲得抽獎資格，賞花快報將於12月26日公布5位獲獎幸運兒。更歡迎大家12月20日起親至三重神農百草公園，欣賞這些從平面化為立體的設計成果。

▲新北青賽設計施作組8強出爐。（圖／新北市景觀處提供）

▲國立宜蘭大學建築與永續規劃研究所的參賽隊伍成員來自台灣、香港及印尼，作品設計元素融合多國風情。

▲新北青賽設計施作組8強出爐。（圖／新北市景觀處提供）

▲第6屆全國青年景觀競賽參賽隊伍細心製作的設計作品模型。

▲新北青賽設計施作組8強出爐。（圖／新北市景觀處提供）

▲第6屆全國青年景觀競賽設計施作成果將於12月20日正式展出。

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