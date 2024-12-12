主張廢死的我就投不同意票！　洪孟楷對大法官人事案表態　

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

主張廢死的我就投不同意票！　洪孟楷對大法官人事案明確表態

▲▼立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委洪孟楷。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日召開全院委員會，審查司法院大法官人事案。對此，國民黨立委洪孟楷今（12日）表示，活在雲端的大法官們，請告訴國人，甚麼才叫最嚴重犯行，沒有標準，就是走向民進黨的實質廢死。他強調，這三天的大法官提名人審查，看到沒有肩膀不願正面回應的大法官提名人令人失望，很抱歉，針對主張廢死的提名人，自己會負責任的投下不同意任命的一票。

洪孟楷表示，死刑釋憲出爐後，台灣已經走向實質廢死，因為當放火燒死全家能沒被判處死刑、當隨機兇殘強盜性侵殺人沒被判處死刑，請活在雲端的大法官們告訴國人，什麼才叫最嚴重的判刑？

洪孟楷表示，直球對決詢問大法官，到底是憲法的守護者、還是兇嫌的守護者？最嚴重犯行的標準，到底是殺一人、殺兩人、還是殺N人才算？是處心積慮的預謀殺人比較嚴重、還是毫無理由的隨機攻擊比較兇殘？只要自首就可以免死？

洪孟楷直言，沒有標準，就是不敢負責，就是走向民進黨政府所主導的實質廢死。身為立法者，我完全無法認同活在雲端的大法官所做的釋憲結果。

最後，洪孟楷強調，這三天的大法官提名人的審查，看到每一個沒有肩膀不願正面回應的大法官提名人更令人失望，很抱歉，針對主張廢死的提名人，自己會負責任的投下不同意任命的一票。

▼總統府副秘書長何志偉率大法官被提名人拜會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼總統府副秘書長何志偉率大法官被提名人拜會台灣民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

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