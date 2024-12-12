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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

大法官人事審查！國民黨標準出爐了　堅定立場反對「實質廢死」

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹縱火致家中8人亡故的縱火犯，因自首之故，二審由死刑改判無期徒刑。國民黨主席朱立倫也強調，審查大法官人事標準就是反對廢死，國民黨不但要站在公平正義這一方，更要堅決地捍衛所有民眾的人權，所以接下來的人事審查，國民黨會堅定立場，而不是被民進黨意識形態、實質廢死操控。

朱立倫指出，前天是世界人權日，自己特別參加中華人權協會的「人權之夜」，遇到了10年前，被殺害的師鐸獎女教師遺屬張教授。張教授特別感謝我們很多好朋友在12月3日當天走上街頭，在凱道共同表達反對廢死的決心。

朱立倫提到，大家也看到另外的家屬，在法院判決之後痛哭失聲，大喊司法已死。一個喪心病狂的縱火犯，殺了他的媽媽、太太、小孩，總共八位家人，法官卻因為我們憲法法庭的判決，改判無期徒刑，這就是典型的「實質廢死」。是最傷害人權的判決。

朱立倫說，事實上，這判決只顧及加害者的人權，完全不顧被害者的人權。試想，一個社會對這些喪心病狂、罪大惡極之徒，還用所謂「實質廢死」的判決，讓高院法官不得不判無期徒刑，合理嗎？

朱立倫批，民進黨長期主張廢死，透過大法官的手作成「實質廢死」判決，違反社會公平正義，國民黨不但要站在公平正義這一方，更要堅決地捍衛所有民眾的人權，所以接下來的人事審查我們會堅定立場，而不是被民進黨意識形態、實質廢死操控。

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