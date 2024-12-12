曾痛批王義川「蠢到爆表」　大法官被提名人劉靜怡：這是我的真心話

▲立法院全院委員會審查大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（12日）續審司法院大法官人事案，輪到被提名人廖福特、劉靜怡答詢。而劉靜怡過去頻頻砲轟民進黨施政，民眾黨立委林憶君就詢問，過去劉曾批評民進黨立委王義川人流分析說法「蠢到爆表」，是否為真心話？劉靜怡大方承認「這些都是我的真心話。」劉也強調，自己從未有任何黨籍，所有的評論都是身為一名知識分子提出的見解，這些貼文在被提名後一則都沒有刪，大法官需要根據法律獨立審判，不管誰在朝在野都需要努力監督。

林憶君詢答時指出，被提名人曾擔任台灣人權促進會會長長達15年，長期參與社會運動，對於這樣的熱忱跟勇氣非常欽佩，請問被提名人說感謝社運夥伴，是面對有權有勢者的重要啟發，這幾年向綠營權力核心靠攏，打蔡（英文）、卡管（中閔）不遺餘力是否都為向上管理？

劉靜怡表示，自己從未對賴清德有任何向上管理，跟他唯一接觸是，賴清德擔任立委時，當時人權會發起反全民按指紋領身分證的運動，自己擔任賴總統發起的釋憲訴訟代理人，當時對抗的就是民進黨的行政院，另一次接觸的可能是賴總統難過經驗，就是他擔任行政院長期間，自己對賴清德施政有非常多批評，「不知道他為何提名我，但他大概對這兩件事印象深刻。」

林也追問，個性鮮明還數次登上新聞版面，過去痛批前瞻不受公共債務法限制、質疑前總統蔡英文博士論文，蔡英文論文到底有沒有問題？劉靜怡回應，依照現行辦法，國家圖書館是收錄國內大學院校碩博士論文，而非國外，自己從來沒有說過蔡總統論文有問題，因為自己沒有任何證據，這是報導極大誤解。

林憶君也提出，新冠期間痛批時任衛福部長陳時中防疫不力，陳做的不好嗎？劉靜怡回應，台灣的防疫不能夠說做的不好，但身為長期人權工作者，防疫同時應該做到人權保障，當時有非常多過於便宜行事做法，非常不恰當，當時建議在特別條例中有更嚴謹法律設計，以便保障人權，這是現行各國家共識。

林憶君追問，林智堅論文風波時，劉靜怡也是砲轟痛斥，劉靜怡身為台大國發所長，有何看法？劉靜怡回應，這已經透過台大審定通過，台大的結果就是我的意見。

林憶君也好奇，當時連續發七篇文痛批王義川利用基地台人流分析「蠢到爆表的地步」，是否為真心話？劉靜怡大方承認「這些都是我的真心話」，自己身為長期研究資訊法制學者，認為資料取得有相當不充分地方，有辦法取得資料者有很多上下其手機會，這是不應該的，這對於國家治理、政黨競爭、人民隱私權部分都是不利的作法。

劉靜怡強調，自己從未有任何黨籍，所有的評論都是身為一名知識分子提出的見解，這些見解在被提名大法官後，自己一則都沒有刪，所有講法都有依據，自己也願意負責，這對於擔任大法官也非常必要，大法官需要根據法律獨立審判，不管誰在朝在野都需要努力監督。