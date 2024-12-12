TPOC揭最新政黨聲量　民進黨因「戒嚴文」好感度跌、負聲量23萬則

▲立法院三黨總召，傅崐萁、柯建銘、黃國昌。（資料照／合成圖）

記者郭運興／台北報導

台灣議題研究中心（TPOC）今（12日）公布「三政黨11月中旬以來總體網路聲量」，總聲量方面，國民黨創造超過98萬則網路聲量，佔比34％，仍遜於民進黨155萬則總聲量，佔比逾半達55％，至於民眾黨只有約31萬則左右聲量，佔比11％最低。網路好感度方面，民進黨團「戒嚴文」爭議爆發前，好感度維持超過0.7左右，但在爭議爆發後，好感度降至0.5左右，甚至部分民進黨支持者也不滿，表達了對執政黨的失望與憤怒，不得不慎。

TPOC透過QuickseeK快析輿情資料庫，盤點「國民黨、民進黨、民眾黨三黨自11月中旬以來的網路聲量高峰點及熱門話題」，結果顯示，國民黨近一個月創造超過98萬則網路聲量，佔比34％，仍遜於民進黨的155萬則總聲量，佔比逾半達55％，至於民眾黨只有約31萬則左右聲量，佔比11％最低。

▼最新三黨政黨聲量調查。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

TPOC進一步分析各黨聲量走勢，首先，國民黨聲量高峰出現在12月3日，當日聲量8.5萬則，其熱門話題為前總統馬英九邀請馬龍與陸生訪團來台，但因陸生受訪時脫口「中國台北隊」獲得世界冠軍引發爭議，並在參訪台大時遇學生舉牌抗議，單日創下8.5萬則聲量高峰。

民進黨的聲量高峰則出現在4日，當日熱門話題為尹錫悅宣布戒嚴的第一時間，民進黨團小編的發文遭疑「挺戒嚴」，甚至被多國媒體轉載報導，當天引來超過12.6萬則聲量，也是調查期間內聲量高峰；至於民眾黨聲量表現平平，並無特別突出的話題和明顯聲量高峰。

▼國民黨與民進黨好感度比較。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

在網路好感度方面，國民黨在調查期間內好感度為0.7，負面聲量超過14.3萬則，亦有約9.9萬則正面聲量；民進黨好感度約0.63，略遜於國民黨，負面聲量達23萬則，正面聲量約14.5萬則左右，觀察民進黨的熱門負面貼文，除了黨團小編「發文挺戒嚴」爭議外，11月延燒至今的勞動部職場霸凌案也頗受關注，更讓在野黨形同「撿到槍」狂轟猛炸，PTT等網路論壇也頻頻「爆文」掀起大量討論。

TPOC指出，值得注意的是，在民進黨團小編「發文挺戒嚴」爭議爆發前，民進黨的網路好感度還維持在超過0.7左右，但在爭議事件全面爆發後，好感度降至0.5左右，甚至部分民進黨支持者也不滿，表達了對執政黨的失望與憤怒，不得不慎。

▼民進黨網路好感趨勢。（圖／TPOC台灣議題研究中心提供）

最後，TPOC總結，儘管民進黨團的發文並未明文指稱支持戒嚴，但卻將國內政黨競爭狀態與韓國戒嚴的動態作為對比，難免引發外界揣想。尤其民進黨自創黨、歷次競選期間都以「反威權」、支持民主自由作為自我標榜主軸，以此爭取選票支持，這次發言內容不免對政黨形象產生負面影響，作為執政黨，民進黨未來面對任何重大資訊、敏感話題恐怕還得更加謹慎。