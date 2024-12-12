陳彥翔縱火8死！妻姊痛訴：妹託夢「不甘心」　生前最後一句話曝

▲新竹市正義輪胎行2年前發生大火，造成8人葬身火窟。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

新竹市正義輪胎行2年前發生大火，造成一家11口有8人身亡，嫌犯陳彥翔昨（11日）二審改判無期徒刑，讓受害家屬無法接受。陳彥翔的妻子和3名子女也葬身火窟，妻子姊姊回憶妹妹曾來託夢，表示自己很不甘心，而且行車紀錄器還錄到妹妹生前「最後一句話」，才說完就發生火警，一家人至今仍走不出傷痛。

陳彥翔妻子的姊姊坦言，事情剛發生不久，媽媽都常常夢到妹妹託夢，說她很不甘心，「不甘心這樣就被他害死，身上還帶了3個小孩子」。6個姊妹感情很好，假日也常常家庭聚會，不理解為什麼明明很愛小妹的陳彥翔竟會發狠縱火，不僅毀了自己，也害其他親屬得承受喪親之痛。

姐姐表示，雖然妹妹的LINE已經停用，但她心裡有話，還是會傳訊息告訴妹妹，和她說說話。開庭時勘驗行車紀錄器影像，拍到陳彥翔買汽油回家，妹妹不斷在一旁勸說「不要鬧了！不要點火喔！」

豈料下一秒「砰」一聲，整棟房子燒起來，釀成大火，緊接著傳來尖叫聲，屋內的女性全衝上2樓救孩子，但火勢來得又猛又快，唯一的逃生出口被陳彥翔點火燃燒，8個人根本逃不出去。

事實上，此案成為大法官釋憲後首例由死刑改判無期徒刑的案件，對於判決結果，家屬難掩悲憤，直呼無法接受，更痛批：「我們的痛，執政者永遠不會懂，憑什麼廢除死刑？」

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