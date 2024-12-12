大法官被提名人劉靜怡：台灣應走向沒有死刑　對死刑合憲判決遺憾

▲立法院全院委員會審查大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（12日）續審司法院大法官人事案，輪到被提名人廖福特、劉靜怡答詢。劉靜怡廢死背景也引起在野黨連番詢問，民眾黨立委林憶君詢問其立場，劉靜怡強調，到目前為止，個人理念向來是應該走向沒有死刑的國家，憲判字第8號死刑合憲判決，個人感到遺憾。劉也強調，國家現行對被害人、家屬的保護做得不夠好、不夠多，這是國家保護義務，不應該繼續活在應報思想中，讓弱弱相殘的事情繼續發生。

對於死刑立場，劉靜怡表示，個人曾經擔任過台灣人權促進會長，到目前為止，個人理念向來是走向沒有死刑的國家。

針對憲判字第8號死刑合憲判決，劉靜怡坦言，個人感到遺憾，也覺得釋憲內容有沒講清楚、需要處理的地方，國家多年來想要廢除死刑，甚至政府也了做一些努力，但非常可惜的是，現行對被害人的保護做得不夠好、不夠多，例如被害人家屬如何參與訴訟程序、獲得舒緩，這部分做得不夠。

劉靜怡指出，自己過去在社運圈處理廢死議題時，也花很多力氣跟被害人家屬及政府部門做非常多溝通工作，目前大部分對被害者家屬保護法律規定，也是民間團體所倡議出來，政府跟立法部門應該負擔起更多保護被害人跟被害人家屬工作，這是國家保護義務，不應該繼續活在應報思想中，讓弱弱相殘的事情繼續發生。