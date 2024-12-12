長照司長「逼深蹲」不是霸凌　衛福部：只是鼓勵同仁運動

▲衛福部次長呂建德及人事處副處長郭欣怡說明部內涉及霸凌案件調查結果及懲處（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案件連爆，長照司司長祝健芳因為要求員工深蹲瞎喊激勵話語遭申訴霸凌，衛福部今（12）日公布調查結果，不符合職場霸凌要件。次長呂建德表示，祝司長是以鼓勵方式希望同仁一起運動，調查小組認定並無強迫，但不排除同仁會因為職場社會壓力而得執行，雖然不構成霸凌，但該行為確實在工作執行中造成不良後果，因為行政處置不當，核予1小過處分。

衛福部由呂建德成立專案小組展開部內職場霸凌調查，期間有媒體報導揭露長照司司長祝健芳將同仁當成小學生耍弄，每天要有人當值星官帶隊全體同仁深蹲、邊發表1分鐘激勵演講，甚至要離職的同仁也必須深蹲說出離職理由，讓人備受屈辱。衛福部後續入案調查，該司長又遭爆用google表單，要求下屬填寫「自願」深蹲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛福部今日公布霸凌案調查結果，調查期間共接獲8件疑似職場霸凌案件，確認職場霸凌3案成立，分別是保護司、社工司、長照司簡任非主管，由於未能有效遏止事件發生，部分主管連帶受到懲處，共7人受處分；至於長照司長案霸凌並未成立。

呂建德說明，對於長照司長於每日健康操休憩時間，要求同仁與司長共同做操、深蹲運動，確實造成部分同仁壓力，甚至在媒體揭露後向同仁表達期望「支持司長」，有違公正調查之疑慮；再針對未採取有效措施，制止司內同仁之職場霸凌行為，司長應負監督管理不周的責任。調查小組認定上述行為雖不符合職場霸凌要件，但上述行為於工作執行中，均造成不良後果，核予1小過處分。

呂建德強調，霸凌相關定義指「持續性以不當言詞構成敵意性職場環境」，衛福部內本身上下午就有各15分鐘鼓勵同仁離開座位動動身體，該司長經調查並未強迫，只是鼓勵同仁運動，但是也不排除因為有職場社會壓力讓同仁不得不依循，樣態屬於人事管理行為失當，構成行政處置不當而非霸凌。