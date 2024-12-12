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揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！2人洗腎1月還狂掉髮怒告…診所回應了

▲閨蜜揪北上隆乳！術後竟排黑尿、掉髮還淪洗腎怒爆料，診所回應了。（圖／陳小姐提供）

▲2名陳小姐出面爆料，2人到台北隆乳，疑似診所麻藥出問題，2人術後竟都出現排黑尿、半昏迷還淪洗腎、掉髮等情況，事後診所翻盤說詞，怒向媒體投訴。（圖／陳小姐提供）

記者游瓊華／台中報導

台中2名陳小姐是姊妹淘，今年6月一起前往台北一家醫美診所隆乳，未料術後兩人竟都排出黑色尿液、還狂掉髮，一連昏迷多日，緊急就醫後，被診斷出是急性腎衰竭，兩人被迫住院洗腎長達一個月，腎功能永久受損，其中一人事後發現已懷孕，更是崩潰不已。今天兩人出面控訴診所，指出護理人員事後曾坦白，在手術前更換麻藥，診所明顯涉及業務過失；但對此，遭指控診所駁斥，強調相關證據已交給檢調，一切靜待司法調查。

兩名陳小姐今天到台中市議會召開記者會，其中一人提到，2年前自己在同一家醫美診所隆鼻，覺得滿意。這次找了姊妹淘一起，每個人各花18萬元隆乳，未料最後竟是噩夢一場。

陳小姐表示，手術結束當天，身體就出現異狀，隔天出院後在家中三天休養幾乎都是呈現半昏迷狀態，直到去醫院急診才知道急性腎衰竭，沒想到閨蜜也一樣情況，2人因此住院洗腎一個月。陳姓閨蜜則說，自己出院後發現自己懷有身孕，相當擔心會影響胎兒健康，小朋友恐會有問題。

▲閨蜜揪北上隆乳！術後竟排黑尿、掉髮還淪洗腎怒爆料，診所回應了。（圖／陳小姐提供）

▲陳小姐表示，兩人住院一個月洗腎，其中一人事後發現懷孕，擔心會影響到寶寶，憂心不已。（圖／陳小姐提供）

陳姓閨蜜也提到，事後診所人員探望時曾提到，當時診所剛好換了一批麻藥，認為是麻藥惹禍，2人一狀告上法院，未料診所在法庭上說詞翻盤，讓她們無法接受。

遭指控的醫美診所位在台北市大安區，在網路評價高達4.9顆星。對於兩名陳小姐指控，醫美診所回應，術後曾多次前往探視陳小姐，並積極電話關心客人的情況，協助他能有最好的恢復。

醫美診所強調，目前整個案件已進入司法程序，未能確認客戶離開診所後，是否有其他用藥情況，有待檢察官調查，他們也會積極的配合檢調單位及醫療小組的調查工作。若後續責任歸屬釐清確認後，我們會全力配合國家法令的安排，負起照顧顧客恢復健康的責任。

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