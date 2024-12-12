社保司長叫下屬自殺「不算霸凌」　衛福部：申誡2次、續任主秘

記者洪巧藍／台北報導

衛福部社保司長兼主秘劉玉娟遭投訴在健保署任職時霸凌下屬，用「自殺」等字眼辱罵。衛福部今（12）日最新調查結果顯示，該主管確實用語及比喻失當，造成同仁不必要的壓力，但「尚未構成職場霸凌要件」。後續經考績會決議，她工作執行確實造成不良後果，核予申誡2次、免兼其社保司長主管職，後續劉玉娟會繼續擔任衛福部主秘。

衛福部次長呂建德召集外聘專家學者成立調查小組進行調查，調查結果及懲處今日公布。呂建德表示，調查期間共接獲8件疑似職場霸凌案件，經全面、深入調查，由外部學者專家依據職場霸凌判斷準則審議認定，確認職場霸凌3案成立，分別是保護司、社工司、長照司簡任非主管，由於未能有效遏止事件發生主管連帶受到懲處，共7人受處分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

呂建德說明，主任秘書兼社保司長遭指控過去於健保署台北業務組長任內，經調查以「不當比喻」要求同仁須自我找出問題嚴重性才不會被「他殺」，調查小組訪談後認定，該主管確實用語及比喻失當，造成同仁不必要的壓力，雖尚未構成職場霸凌要件，但經考績會決議，該名主管於工作執行仍造成不良後果，核予申誡2次、免兼其社保司長之主管職。

呂建德解釋，雖然其霸凌案不成立，但是之前用語比喻上確實不恰當，社保司屬於業務單位，司長需領導統御也和同仁會有業務相處，所以決定調離社保司主管職，至於主秘屬於幕僚單位，會讓她繼續擔任；後續社保司業務由副司長代理。

根據衛福部內部檢舉人先前向立委陳昭姿提供的錄音檔，劉玉娟在健保署任職時公開飆罵下屬「每件案子都在自殺」、「你要先自殺表示誠意」。錄音檔部分內容如下：

「寫出來的東西一定是死路一條啦！我從你們的言談和寫的東西就知道，每一件案子都在自殺，每一件案子都留下一大堆的地雷跟話柄。」

「我現在沒叫你寫，因為我也不期待你寫出來的東西是署長能看，你用講的，你會死啦！因為你平常跟我報告的，我都已經氣成這樣，你覺得署長會聽嗎？」

「但是你們必須要先自殺啊，你等人家來他殺，那都一把火了啦，你要先自殺，你要先表示你的誠意啊，如果你們在那個會上還在講說巴拉巴拉，等死啊！那心態都不對。」

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995；張老師專線：1980

