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衛福部5主管霸凌不成案　次長：屬管理失當「要學領導的藝術」

▲▼衛福部12日針對主管人員涉及霸凌案件調查結果及懲處說明，記者會由衛福部次長呂建德及人事處副處長郭欣怡共同召開主持。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部12日針對主管人員涉及霸凌案件調查結果及懲處說明，記者會由衛福部次長呂建德及人事處副處長郭欣怡共同召開主持。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案調查結果今（12）日出爐，總計接獲8件疑似職場霸凌案件，最後確認職場霸凌3案成立，都是簡任非主管職人員；另涉案5名司長、副署長等主管職人員皆不符合職場霸凌要件，部分因督導不周、管理失當等遭記申誡、小過，僅社保司司長兼主秘因為過去用語失當遭免除司長職務。次長呂建德表示，經過本次事件，將針對部內主管開課，學習防止霸凌與領導的藝術。

因應霸凌案件連爆，衛福部由呂建德成立調查小組進行調查，調查期間共接獲8件疑似職場霸凌案件，確認職場霸凌3案成立、共7人受處分，包括未能有效遏止事件發生主管連帶受到懲處。

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呂建德說明，霸凌案成立者為保護司林姓簡任視察、社工司王姓簡任官、長照司王姓專委等3名簡任非主管，情別包含對督導下屬咆哮，以及不合理多次退文等情況，符合職場霸凌利用職權、權勢關係造成敵意環境，如羞辱、斥責，讓下屬身心受創，分別被核予記1大過、1小過、1大過處分，其中林姓簡任視察情節重大調離現職移付懲戒，王姓專委也調離現職；保護司長雖未涉霸凌，但因督導不周連帶處分申誡1次。

至於長照司祝姓司長、社保司劉姓司長兼任主秘、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長、國會組張姓組長等5人霸凌案皆未成立，僅其中長照司、社保司、社工司長涉及管理不周、行為與言語不當等因素，遭記過申誡；社保司長續擔任主秘但司長職務免兼。

▲▼衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

▲衛福部公布霸凌案調查結果。（圖／衛福部提供）

衛福部調查，社保司長過去於健保署台北業務組長任內以「不當比喻」要求同仁須自我找出問題嚴重性才不會被「他殺」，調查認定該主管確實用語及比喻失當，造成同仁不必要的壓力，尚未構成職場霸凌要件，但對工作執行仍造成不良後果，核予申誡2次、免兼其社保司長之主管職。

呂建德解釋，該案主要因社保司屬於業務單位，可能和下屬有領導統御，業務相處，所以採取這樣調離措施，其主秘則為幕僚職，會繼續擔任。

長照司長涉及要求同仁深蹲，呂建德說明，調查相關作為主要是鼓勵同仁運動並未強迫，比較屬於人事管理與領導行為可能有失當，整個行政層面則不構成霸凌，加上司內人員霸凌案成立督導不周，處1小過。

呂建德強調，衛福部將全面檢討業務成長與人力配置妥適性，爭取合理員額，讓工作負擔得到妥善分配，後續也將強化部內主管自我覺察、同理心、情緒管理能力，針對與不同世代員工正向互動溝通技巧。

呂建德說，衛福部長邱泰源已指示接下來要對主管以上、科長級人員開相關的課程，延攬各界學者專家來說明何謂霸凌，還有霸凌的態樣等，更重要的是也要了解領導的藝術、溝通的藝術，衛福部都會做相關推動，要給予同仁有尊嚴、且友善的職場環境。

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