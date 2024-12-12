眷村網紅文創店1個月被偷2次　拖鞋賊犯案前「先刮掉落腮鬍」

記者王悉宇、吳佩蓁／雲林報導

雲林縣虎尾警分局日前接獲民眾報案，網紅打卡景點建國眷村內的文創商店，一個月內遭同一竊嫌，連續行竊2次，偷走5千多元，原本蓄有落腮鬍的竊賊，怕樣貌被認出，第2次行竊前還把鬍子刮了。專案小組沿路調閱監視器，鎖定一名黃姓慣犯，10日晚間循線逮捕黃男，但偷來的現金早就被花光，偵訊後依竊盜罪移送法辦。

▲黃姓犯嫌第一次行竊時留著落腮鬍(左)，第2次上門還刮掉鬍子變裝。（圖／記者王悉宇翻攝）

警方表示，黃男鎖定虎尾建國眷村，看準該處是目前正夯的美食文創復古景點，有許多文創店家進駐，但因住戶少，成為宵小目標，第一次成功得手偷走5千多元後，黃男而食髓知味，2週後再次上門偷竊，但破壞門鎖後並未偷得財物。經警方蒐集證據，報請檢察官聲請拘票，埋伏多時後，10日晚間11時許逮獲黃嫌並查扣作案板手1支，但偷來的金錢早已花光，經調查後將黃姓竊賊依連續竊盜罪移送雲林地方檢察署，並建請檢方聲請羈押。

▲黃姓犯嫌鎖定建國眷村網紅文創商店行竊，1個月連偷2次。（圖／記者王悉宇翻攝）



虎尾警分局呼籲，民眾在外若發現可疑人、車，請立即撥打110報案專線向警察機關報案反應，警方針對危害秩序之不法之徒，將積極查處，以維護社會治安。

▲▼警方10日埋伏逮捕黃男，並查獲作案板手1支 。（圖／記者王悉宇翻攝）